《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月4日-8日)中国重要财经新闻标题：

**经济/政策**

--中国国家主席习近平表示，中国不会落入所谓中等收入国家陷阱。 要防止把发展简单化为增加生产总值(GDP)，将加快转变经济发展方式，加快实施创新驱动发展战略，实现全年经济社会发展预期目标。 --中国总理李克强称，要在转型升级与保持合理增长速度之间找到一个“黄金平衡点”，使经济增长保持在合理区间，保证较为充分就业，同时要加快结构调整。 保新增就业1,000万人、城镇登记失业率4%，中国需要7.2%的经济增长。 --国内外经济环境高度不确定，导致中国外贸数据也是起起伏伏。10月进出口同比增速虽有明显好转，但环比却双双下降。分析师认为，未来外贸前景仍难言乐观，整体看淡出口。

--洞察：李克强近期讲话透露的政策方向包括：中国明年很可能继续采取积极财政和稳健货币政策的搭配，其中积极财政政策更多体现在民生支出规模的扩大，但赤字规模却不一定继续增加；而稳健的货币政策在操作中可能更趋中性，以减少对微观经济的扰动。 --综述：中国央行最新发布的货币政策报告，传递出一个简单明确的思路：要稳增长，只能维持中性的货币政策；而要去产能，就必须保持偏紧的货币环境。

--国务院副总理张高丽强调，中国经济运行总体平稳、稳中有进、稳中向好，预计可以实现今年经济社会发展的主要预期目标；但基础不牢、稳中有忧，还要注意防范风险。

--化解产能严重过剩是中国推进产业结构调整的重点所在。中国银监会主席尚福林称，中国银行业要做好应对由此带来的不良资产上升的工作。探索打包转让等市场化不良资产处置手段，多渠道化解产能严重过剩行业不良贷款，确保不积累新的风险。

--中国正考虑在自由贸易区内实行国际法，藉此提高人民币在全球贸易中的使用率。这或将给香港的主要人民币离岸中心地位构成长期挑战。 --专访：中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉认为，金融改革成效某种程度取决于财政改革的推进程度，金融垄断结构是否有实质改变。如果这两方面没有变化，金融改革也只是以不同名义对现状的延续。 --服务业和建筑业经营活动相对积极，带动中国10月官方非制造业PMI升至14个月高点。非制造业保持扩张态势，加上制造业回暖势头良好，暗示未来宏观经济可望保持平稳。 汇丰10月中国服务业PMI亦小幅回升。

========================================================================== **金融/证券/保险** --焦点：中国央行网站新增“常备借贷便利（SLF）”栏目，令管理流动性的这一政策工具更具权威性，其并与公开市场操作一起，令货币政策工具进一步完善。

--分析：中国央行公开市场周四再度暂停上周二刚刚重启的逆回购操作，本周亦转为小幅净回笼50亿元人民币。逆回购重启或暂停的意义已趋于淡化，基于保持银行间流动性相对平稳及减少资金利率波动考量，央行流动性管理手段将更加灵活。 --热谈：据多位消息人士向路透表示，近几个月来，人民币因结汇量庞大升值压力锐不可挡，外管局可能对银行结售汇综合头寸再次实行“收付实现制”头寸的下限管理。不过市场人士认为，该政策也会带来破坏外汇市场生态环境等副作用，权衡利弊后真正出台的可能性并不大。 --近期有关中国银监会拟出台同业业务规范文件的风声盛起，甚至传出部分股份制银行已暂停买入返售业务的消息。但据路透了解到，目前同业业务资产规模排名居前的民生 600016.SS 及兴业 601166.SS 等银行并未暂停相关业务。

--中国证券报报导，相关各方已就民营银行试点的有关事宜达成一致，业内人士估计首批民营银行明年初“出炉”，这些民营银行可能落地于目前呼声最高的几个热点区域，如北京中关村科技园区、上海自贸区、深圳前海等。

--中国证监会主席肖钢表示，未来要进一步完善有关促进并购重组的政策措施，包括支持财务顾问提供过桥融资，鼓励并购基金发展等。

--中国第二大银行--建设银行 董事长王洪章表示，该行寻求在欧洲的收购机会，但首先需要看到监管机构打开大门。

--两位消息人士对路透表示，中国国家开发银行本月下旬拟发行今年第一期铁路专项信贷资产支持证券(ABS)，规模80亿元人民币，本期ABS仅设优先档一档。

--中国信托业协会数据显示，截止三季度末，中国信托业资产规模突破10万亿元，达10.13万亿元。据路透计算，季度环比增速为7.16%，较二季度的8.3%略有回落。 --中国平安、阿里巴巴集团及腾合组网络保险公司，成为传统金融机构与互联网的合作经典。不过这三家公司掌舵人周三精彩且略带“火药味”的对话中，显露出传统金融机构与网络企业对于互联网金融的理念差异，互联网金融未来发展方向仍存迷雾。

========================================================================== **行业/公司** --焦点：经历了四年的楼市调控，中国房价仍一路飙涨，这揭示出一个令人不安的真相：政府本身就是楼市调控面临的最大障碍之一。政府收入与土地价格密切相关，因此政府采取措施来抑制房价，本身就存在利益冲突。

--中国国家能源局近日下发《关于征求2013、2014年光伏发电建设规模意见的函》，要求在不出现弃光限电的情况下，2014年光伏发电的建设规模较今年提高两成，达到12GW(吉瓦)。其中，分布式光伏8GW，光伏电站4GW。

--中国华为副董事长兼轮值执行长(CEO)徐直军表示，该公司未计划透过收购来扩张其电信网络设备和移动电话业务，而更青睐于侧重研发实力和建立消费品牌的自我发展策略。

--中国环保部日前发布通知，当预测可能出现重污染天气时要提前预警，强制性措施主要包括企业停产、限产，机动车限行，扬尘管控，禁止露天烧烤等。