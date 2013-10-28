路透专访：通用称与上汽的结盟关系稳固，商讨印尼合作案

路透上海10月28日 - 通用汽车 驳斥其与中国上汽集团 关系紧张的揣测，指称双方的合伙关系稳固茁壮，且正讨论在印尼进一步的合作。

近期上汽在中国以外单独的投资行动，一直被一些产业内部人士和专家解读为两家公司可能分道扬镳的讯息，但通用中国公司董事长李添泽(Tim Lee)表示，这只是上汽成为一家日益成熟的汽车厂商的结果。

李添泽和通用中国公司总裁苏瑞博(Bob Socia)表示，在中国，通用与上汽和其他公司的合资公司，今年销售量可能增加30万辆至300万辆。

为了因应需求，通用中国公司和上汽正加紧启用四座新工厂，期盼到2015年时，每年产能可以额外增加100万辆汽车。

尽管通用在中国扩张事业版图，但一些产业专家暗示，通用和上汽之间的关系正在降温。

在2010年时，上汽和通用各出一半资金投资印度事业，以雪佛兰的品牌联合销售五菱微型车。当时，通用公司人士将该联盟形容为进军其他新兴市场的理想方式，指称东南亚是第二个可能的目标。

然去年，上汽放弃了向印度事业挹注更多资金的机会，使其持股比重降至9%。再者，上汽并宣布在泰国与当地企业CP Group合作生产汽车的计划，而通用并未参与该合作案。

苏瑞博表示，上汽在泰国的投资行动显示该公司更有自信作为独当一面的汽车厂商，在某些领域和通用等其他业者一较高下。

李添泽表示，通用和上汽从来没有讨论过在泰国合作，但指称两家公司仍在讨论印尼合作案。

通用投资PSA标致雪铁龙，一些分析师认为是通用和上汽关系进一步降温。通用曾表示，其与标致结盟，主要是为了欧洲市场，不过两家公司也谈到在俄罗斯和拉丁美洲合作的可能性。

李添泽在本次专访中并未对通用和标致在俄罗斯和南美寻求合作的事情多加说明。