《交易视点》季末资金面料中性偏紧，但SHIBOR irs长端仍被低估--广发银行

路透上海10月28日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，本周市场将继续面临月末资金收紧的冲击，使得资金面状况保持中性偏紧的格局，在上周缴税因素消退之后，商业银行季末冲存款的需求仍会持续给市场带来压力。

建议交易类资金继续降低利率债仓位和久期，回避长端品种和信用债品种。而目前Shibor IRS长端价格被低估，如有债券仓位则可以shibor IRS支付长端固定利率进行对冲。

**7天可能会保持在4.3%以上**

上周市场遭遇到月末以及季度补缴税款的冲击，资金季节性紧张，R007大幅上涨至4.5%之上，最高达到4.8%的水平，符合我们的预期，与月初资金面紧张的程度相当。央行面对此季节性的冲击适时停止14天逆回购操作，可以看出其并不过分担心流动性问题，体现出其保持流动性平稳的思路。

本周，逆回购应会继续停止，月末冲存款压力会继续给资金面带来压力。我们认为回购利率难有大幅下降，可能会保持在4.3%之上。但这种资金面的偏紧的状态对IRS市场的影响可能会偏中性，不会令IRS继续上涨，而对债券市场影响则偏空。

料本周债券收益率在上周大幅上涨后会高位企稳或上行，曲线继续平坦，仍无投机性机会。

上周债市收益率单边上行，在三季度数据比较好的背景下，资金面收紧和一级供给量较大都是收益率上涨的原因，曲线呈整体性上涨，但是短端上涨幅度更大。资产配置结构改变造成的需求疲弱一直在发生作用，在前期宽松的资金下都未给债市支撑，资金收紧时就更不用多说。

本周开始，根据上文分析，资金面会面临持续的压力，逆回购可能继续停止，债券在资金面仍然偏紧的环境下，收益率维持盘整上行的概率更大。目前金融债和国债的利差持续拉大，与金融债供给偏多有关，国债利率有被带动上行的风险。我们建议交易类资金继续降低利率债仓位和久期，回避长端品种和信用债品种。

**shibor IRS 长端被低估**

不确定性在于IRS,主要是在上周大幅上涨后继续上冲的动能可能会减弱，这种动能的减弱可能源于多方面因素，如央行出手干预平复短期流动性不平稳、存款需求带来的压力弱于缴税以及市场提前预期下月初资金面由紧转松等，我们认为目前Shibor IRS长端价格目前被低估，如有债券仓位则可以shibor IRS支付长端固定利率进行对冲。

上周IRS市场出现大幅波动的现象，前期资金宽松的条件下IRS未出现大幅下跌，源于市场已预见到上周资金紧张，repo IRS 1y从3.9%的位置最高上涨到4.16%，触及9月最高点。随后市场传闻央行定向投放，推动IRS在fixing仍然高位的情况下开始快速下跌，最终跌至4.05%的左右，曲线呈现先平后陡的现象。

本周，资金面会继续保持略紧，R007大概率保持在4.3%之上，10月末都有明显上升的波动。但市场可能已经部分消化了对央行停止逆回购和月末资金紧张的预期，那么在这种市场的心理预期影响下，IRS很有可能保持高位震荡，主要是受制于fixing较高位的影响。我们推荐本周逢低继续支付IRS 短端固定利率，在carry的压力下IRS 尤其是短端也不会下幅下行 。（完）