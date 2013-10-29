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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 08:47 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国国家开发银行至多30亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.86%
  国开行至多30亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.10%
  国开行至多30亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.15%
  国开行至多30亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.19%
  国开行至多30亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.21%
  杉杉集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
  中文传媒 4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承
  河北钢铁集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，民生银行主承      
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  二、新债上市：  
    
  央行59亿元三年期续发央票1001094N，票面利率3.5%  
  农业发展银行100亿元两年期固息债130426，票面利率4.75%
  永州城建投资10亿元七年期固息债1380309，票面利率7.30%
  国家电网50亿元15年期固息债1380319，票面利率5.73%  
  南方电网50亿元九个月期超短期融资券011307008，票面利率4.90%
  国电集团90亿元一年期短融041351045，票面利率5.23%
  陕西省交通建设集团20亿元一年期短融041356039，票面利率6.10%
  天津汽车工业(集团)3亿元一年期短融041358075，票面利率6.50%
  广东省丝绸纺织集团4亿元一年期短融041361050，票面利率6.40%
  中国轻工集团4亿元一年期短融041354062，票面利率5.75%
  上海城建投资开发总公司25亿元一年期短融041355036，票面利率5.20%
  广汇汽车服务公司8亿元一年期短融041351046，票面利率6.50%
  内蒙古高等级公路建设开发公司20亿元一年期短融041356041，票面利率5.90%
  江阴利港发电1亿元三年期中票101359011，票面利率6.30%
  锦江国际(集团)20亿元五年期中票101351021，票面利率5.60%
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  三、缴款：
    
  央行59亿元三年期续发央票1001094N，票面利率3.5%    
  重庆市双福建设12亿元七年期固息债1380285，票面利率7.49%
  南阳投资集团18亿元七年期固息债1380294，票面利率7.05%
  河北广电信息网络集团3亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1380333，票面利率6.45%        
  北京海吉星医疗科技3亿元一年期短期融资券
  广西北部湾国际港务集团7.5亿元一年期短融
  财通证券9亿元三个月期短融
  浦东建设 4亿元一年期短融 
  上海绿新 3亿元一年期短融       
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  四、还本付息：
    
  中国南方工业集团公司35亿元九个月期超短融011321001到期兑付，票面利率4.00%
  新奥(中国)燃气投资12亿元一年期短融041253059到期兑付，票面利率4.71%
  央行60亿元三年期央行票据1001094到期兑付，票面利率2.85%
  百联集团10亿元三年期中票1082192到期兑付，票面利率4.15%      
  重庆市3.68亿元三年期浮息(一年定存基准)中小企业集合票据1083010到期兑付，票面利率4.60%
  中国电子信息产业集团25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980150付息，票面利率5.40%
  中国铁路总公司100亿元10年期固息债1080135付息，票面利率4.35%
  中国铁路总公司50亿元15年期固息债1080136付息，票面利率4.39%      
  濮阳市建设投资公司5亿元七年期固息债1280364付息，票面利率6.98%
  鄂西生态文化旅游圈8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280366付息，票面利率6.88%     
  国奥投资发展4亿元六年期固息债1280371付息，票面利率6.89%
  中国船舶燃料公司3亿元五年期中票1282436付息，票面利率5.41%
  黑牡丹集团9亿元三年期中票1282437付息，票面利率5.49%
  海航机场控股6亿元五年期中票1282438付息，票面利率7.0%        
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国证券报周二报导，周一首日登场的百度 理财虽然面临系统瘫痪大半天的情况，但仍然在两个小
时内卖出10亿元人民币的基金，显示出惊人的爆发力和超高的市场关注度。 
 
        
  11/1公布10月官方制造业PMI                         (9月为51.1)
      公布10月汇丰制造业PMI终值                     (9月为5.02)
  11/3公布10月官方非制造业PMI                       (9月为55.4)
  11/5公布10月汇丰服务业PMI                         (9月为52.4)
  11/8中国海关公布10月进出口贸易数据                (9月顺差152亿美元)
  11/9国家统计局公布10月工业品价格指数(PPI)         (9月为-1.3%)
                    10月居民消费价格指数(CPI)       (9月为3.1%)
                    10月固定资产投资(不含农户)      (1-9月为20.2%)
                    10月社会消费品零售总额          (9月为13.3%)
                    10月工业增加值                  (9月为10.2%)
                    10月房地产投资和销售情况月度报告
  11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告     
  11/21公布11月汇丰制造业PMI初值                    (10月为50.9)
  11/28公布1-10月规模以上工业企业利润               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳/李宏薇; 审校 曹巍浩/边竞)

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