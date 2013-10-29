《中国债券市场每日交易备忘》--10月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多30亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.86% 国开行至多30亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.10% 国开行至多30亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.15% 国开行至多30亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.19% 国开行至多30亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.21% 杉杉集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 中文传媒 4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 河北钢铁集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，民生银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 央行59亿元三年期续发央票1001094N，票面利率3.5% 农业发展银行100亿元两年期固息债130426，票面利率4.75% 永州城建投资10亿元七年期固息债1380309，票面利率7.30% 国家电网50亿元15年期固息债1380319，票面利率5.73% 南方电网50亿元九个月期超短期融资券011307008，票面利率4.90% 国电集团90亿元一年期短融041351045，票面利率5.23% 陕西省交通建设集团20亿元一年期短融041356039，票面利率6.10% 天津汽车工业(集团)3亿元一年期短融041358075，票面利率6.50% 广东省丝绸纺织集团4亿元一年期短融041361050，票面利率6.40% 中国轻工集团4亿元一年期短融041354062，票面利率5.75% 上海城建投资开发总公司25亿元一年期短融041355036，票面利率5.20% 广汇汽车服务公司8亿元一年期短融041351046，票面利率6.50% 内蒙古高等级公路建设开发公司20亿元一年期短融041356041，票面利率5.90% 江阴利港发电1亿元三年期中票101359011，票面利率6.30% 锦江国际(集团)20亿元五年期中票101351021，票面利率5.60% ============================================================================ 三、缴款： 央行59亿元三年期续发央票1001094N，票面利率3.5% 重庆市双福建设12亿元七年期固息债1380285，票面利率7.49% 南阳投资集团18亿元七年期固息债1380294，票面利率7.05% 河北广电信息网络集团3亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1380333，票面利率6.45% 北京海吉星医疗科技3亿元一年期短期融资券 广西北部湾国际港务集团7.5亿元一年期短融 财通证券9亿元三个月期短融 浦东建设 4亿元一年期短融 上海绿新 3亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 中国南方工业集团公司35亿元九个月期超短融011321001到期兑付，票面利率4.00% 新奥(中国)燃气投资12亿元一年期短融041253059到期兑付，票面利率4.71% 央行60亿元三年期央行票据1001094到期兑付，票面利率2.85% 百联集团10亿元三年期中票1082192到期兑付，票面利率4.15% 重庆市3.68亿元三年期浮息(一年定存基准)中小企业集合票据1083010到期兑付，票面利率4.60% 中国电子信息产业集团25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980150付息，票面利率5.40% 中国铁路总公司100亿元10年期固息债1080135付息，票面利率4.35% 中国铁路总公司50亿元15年期固息债1080136付息，票面利率4.39% 濮阳市建设投资公司5亿元七年期固息债1280364付息，票面利率6.98% 鄂西生态文化旅游圈8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280366付息，票面利率6.88% 国奥投资发展4亿元六年期固息债1280371付息，票面利率6.89% 中国船舶燃料公司3亿元五年期中票1282436付息，票面利率5.41% 黑牡丹集团9亿元三年期中票1282437付息，票面利率5.49% 海航机场控股6亿元五年期中票1282438付息，票面利率7.0% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证券报周二报导，周一首日登场的百度 理财虽然面临系统瘫痪大半天的情况，但仍然在两个小 时内卖出10亿元人民币的基金，显示出惊人的爆发力和超高的市场关注度。 11/1公布10月官方制造业PMI (9月为51.1) 公布10月汇丰制造业PMI终值 (9月为5.02) 11/3公布10月官方非制造业PMI (9月为55.4) 11/5公布10月汇丰服务业PMI (9月为52.4) 11/8中国海关公布10月进出口贸易数据 (9月顺差152亿美元) 11/9国家统计局公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-1.3%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为3.1%) 10月固定资产投资(不含农户) (1-9月为20.2%) 10月社会消费品零售总额 (9月为13.3%) 10月工业增加值 (9月为10.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告 11/21公布11月汇丰制造业PMI初值 (10月为50.9) 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/李宏薇; 审校 曹巍浩/边竞)