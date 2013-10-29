《中国债券市场每日交易备忘》--10月29日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多30亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.86% 国开行至多30亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.10% 国开行至多30亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.15% 国开行至多30亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.19% 国开行至多30亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.21% 杉杉集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 中文传媒 4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 河北钢铁集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，民生银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 央行59亿元三年期续发央票1001094N，票面利率3.5% 农业发展银行100亿元两年期固息债130426，票面利率4.75% 永州城建投资10亿元七年期固息债1380309，票面利率7.30% 国家电网50亿元15年期固息债1380319，票面利率5.73% 南方电网50亿元九个月期超短期融资券011307008，票面利率4.90% 国电集团90亿元一年期短融041351045，票面利率5.23% 陕西省交通建设集团20亿元一年期短融041356039，票面利率6.10% 天津汽车工业(集团)3亿元一年期短融041358075，票面利率6.50% 广东省丝绸纺织集团4亿元一年期短融041361050，票面利率6.40% 中国轻工集团4亿元一年期短融041354062，票面利率5.75% 上海城建投资开发总公司25亿元一年期短融041355036，票面利率5.20% 广汇汽车服务公司8亿元一年期短融041351046，票面利率6.50% 内蒙古高等级公路建设开发公司20亿元一年期短融041356041，票面利率5.90% 江阴利港发电1亿元三年期中票101359011，票面利率6.30% 锦江国际(集团)20亿元五年期中票101351021，票面利率5.60% ============================================================================ 三、缴款： 央行59亿元三年期续发央票1001094N，票面利率3.5% 重庆市双福建设12亿元七年期固息债1380285，票面利率7.49% 南阳投资集团18亿元七年期固息债1380294，票面利率7.05% 河北广电信息网络集团3亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1380333，票面利率6.45% 北京海吉星医疗科技3亿元一年期短期融资券 广西北部湾国际港务集团7.5亿元一年期短融 财通证券9亿元三个月期短融 浦东建设 4亿元一年期短融 上海绿新 3亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 中国南方工业集团公司35亿元九个月期超短融011321001到期兑付，票面利率4.00% 新奥(中国)燃气投资12亿元一年期短融041253059到期兑付，票面利率4.71% 央行60亿元三年期央行票据1001094到期兑付，票面利率2.85% 百联集团10亿元三年期中票1082192到期兑付，票面利率4.15% 重庆市3.68亿元三年期浮息(一年定存基准)中小企业集合票据1083010到期兑付，票面利率4.60% 中国电子信息产业集团25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980150付息，票面利率5.40% 中国铁路总公司100亿元10年期固息债1080135付息，票面利率4.35% 中国铁路总公司50亿元15年期固息债1080136付息，票面利率4.39% 濮阳市建设投资公司5亿元七年期固息债1280364付息，票面利率6.98% 鄂西生态文化旅游圈8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280366付息，票面利率6.88% 国奥投资发展4亿元六年期固息债1280371付息，票面利率6.89% 中国船舶燃料公司3亿元五年期中票1282436付息，票面利率5.41% 黑牡丹集团9亿元三年期中票1282437付息，票面利率5.49% 海航机场控股6亿元五年期中票1282438付息，票面利率7.0% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证券报周二报导，周一首日登场的百度 理财虽然面临系统瘫痪大半天的情况，但仍然在两个小 时内卖出10亿元人民币的基金，显示出惊人的爆发力和超高的市场关注度。 11/1公布10月官方制造业PMI (9月为51.1) 公布10月汇丰制造业PMI终值 (9月为5.02) 11/3公布10月官方非制造业PMI (9月为55.4) 11/5公布10月汇丰服务业PMI (9月为52.4) 11/8中国海关公布10月进出口贸易数据 (9月顺差152亿美元) 11/9国家统计局公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-1.3%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为3.1%) 10月固定资产投资(不含农户) (1-9月为20.2%) 10月社会消费品零售总额 (9月为13.3%) 10月工业增加值 (9月为10.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告 11/21公布11月汇丰制造业PMI初值 (10月为50.9) 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/李宏薇; 审校 曹巍浩/边竞)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。