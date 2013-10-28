中国资管：上周35款集合信托产品发行，平均发行规模降至2.12亿元

路透北京10月28日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（10月19日-25日）共有20家信托公司发行了35款集合信托产品，发行量环比减少2款，减幅为5.41%。

35款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.12亿元，环比减少1.03亿元，减幅为32.60%。总计划募集规模为74.29亿元，环比减少42.24亿元，减幅为36.25%。

其中募集规模最大的是中融信托发行的“融颐流金岁月集合资金信托计划”，募集规模为8亿元，这是一款房地产领域的组合运用类产品。

从期限上看，其中34款新发行产品公布了期限，平均期限为21.65个月，环比增加0.12个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 9 8.70% -0.37个百分点

18个月期 1 11.00% +0.80个百分点

22个月期 1 9.80%

24个月期 20 10.23% +0.13个百分点

36个月期 3 10.17%

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了13款，房地产领域产品发行了11款，基础设施领域产品发行了7款，金融领域产品发行了4款。

从资金运用方式来看，权益投资类产品发行了13款，贷款运用类产品发行了12款，债权投资和组合运用类产品各发行了4款，股权投资类产品发行了2款。

**成立集合信托产品36款**

上周共有23家信托公司成立了36款集合信托产品，成立数量环比减少5款，减幅为12.20%。

其中共有7款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.80亿元，环比减少0.44亿元，减幅为35.48%。

其中，成立规模最大的是华融信托发行的“中豪置业信托贷款集合资金信托计划（第六期）”，募集规模为3.03亿元，这是一款房地产领域的贷款运用类产品。

上周共有7款新成立产品公布了期限，平均期限为19.71个月，环比缩短14.45个月。本周共有7款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率9.59%，环比上升0.06个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了12款，房地产领域产品成立了8款，证券投资、金融领域和基础设施领域产品各成立了3款，其他领域产品成立了7款。