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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 17:45 BJT

离岸人民币：9月香港人民币存款续创新高至7,300.18亿元，按月增2.9%

路透香港10月31日 - 香港金管局周四公布的数据显示，香港银行机构截止9月末的人民币存款 为7,300.18亿元，再创历史新高。

此较前一月的7,094.63亿元增加了约2.9%或205.55亿元。

当月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为3,316.78亿元，较上月的3,042.47亿元增274.31亿元或0.9%。

金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构为143家，与上月相同。（完）

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台湾人民币存款 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)

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