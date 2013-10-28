《热点透视》Twitter初步定价保守，应能避免重蹈Facebook挂牌后大跌覆辙

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Richard Beales 编译 隋芬

路透纽约10月25日 - Twitter似乎将能避免Facebook 上市时定价太高的情况--目前来看是这样。这家微博网站对其首次公开发行(IPO)的初步定价为每股17至20美元。热点透视的计算表明，基于可用指标，这样的估值是比较保守的，虽然Twitter还没盈利，这种估值需要投资者很有信心。但它至少应该能避免Facebook去年上市时那种站不住脚的高股价。

就算以定价区间的最高端计算，Twitter的6.7亿多股股票全面摊薄后略超130亿美元的市值，也是相对合理的。

拿Facebook、LinkedIn 、中国新浪 和腾讯 来比较。假设这几家公司未来12个月能保持过去12个月的营收增速，其企业价值与营收的平均比例只稍低于11倍。把这个倍数应用于快速增长的Twitter，然后按现金调整，Twitter的市值将超过150亿美元，每股价格会靠近23美元。

扣掉10%的IPO折价幅度后，20美元将刚刚合适--如果排除新浪和腾讯，只用更高估值Facebook和Linked In来比较，就更是如此了，Twitter的估值将因此再高出50亿美元。投资者估算Facebook及LinkedIn每名用户平均每月带入100美元以上营收，如果对Twitter应用这个数据，而不使用营收与估值倍数，它的估值还是会更高。

话虽如此，Twitter现在还不能像Facebook上市时那样，可以对外宣称盈利了，而且它的推送模式，能否实现像Facebook与Linked In那种社交网络广度或是盈利机会，还有很多疑问。另外，Twitter和它的上市顾问机构将急于避免Facebook上市后的股价大跌。Facebook上市时对自身估值超过了1,000亿美元。

早在9月的时候，Twitter内部对自己的估值是每股20.62美元。老板和员工将很高兴看到股价超过这个水平。但他们也希望看到上市后价格能持续上涨--虽然也许不会是立刻上涨。现在科技行业的人气存在些微泡沫，如何控制IPO投资者的热情可能是一大挑战。

背景资料：Twitter宣布保守的新股定价区间，公司估值约110亿美元 (完) (译文审校 高琦)