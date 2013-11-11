CNH市场动态：点心债高等级债券价格持稳，近期供给增加压抑上涨空间

路透香港11月11日 - 香港点心债价格周一大致稳定，高收益债券价格小幅上涨，但投资等级债券在近期供给显现下，买盘较为缩手，仅国开行浮息债仍有相当高的询问度。

债券人士指出，最近几周接连有工行、国债标售，高等级债券供给量增加，压抑相关债券的上涨空间。不过，离岸资金池仍充沛，点心债价格倒也不至于下跌。

“高等级债券上周都成交得差不多，这个礼拜flow淡下来了，接下来供给比较多，债券价格上升的机会不大。”一中资行资深交易员说。

他表示，虽然债券行情较为冷清，但上周定价的国开行浮息债买盘意愿仍高，买家多来自于银行。这是因为银行理财产品多为结构性商品，可以浮息债对冲利率风险所致。

交银香港点心债指数 报107.54，上周末段在107.53。

离岸拆款 仍然位于低档，隔夜 至一个月期 均在2.0%以下。

本地时间下午5:36时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.95/1.10%；CNH HIBOR 隔夜利率定盘价1.0500，上日在1.07600%。

两位债券市场消息人士表示，以资产计全球最大的银行--中国工商银行 正准备于伦敦发行人民币计价债券，初步计划发行三年及五年期债券，均为固息债，金额不超过20亿元，最终将视市场询价结果，最快明日定价。

本地时间下午6:23时，离岸人民币 报6.794，上日尾盘在6.0810。（完）

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