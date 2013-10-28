中国债市动态：现券收益率走势仍偏弱，资金价格居高不下预期暂难乐观

路透上海10月28日 - 中国银行间债市周一早盘现券走势仍维持偏弱格局。交易员表示，现券市场买气寥寥，且资金价格仍居高不下，再加上基本面以及政策面亦未见明显利好，料悲观情绪短期仍将弥漫市场。

多数机构寄望度过月末之后，财政存款投放或有助流动性改善，届时债市有望得以喘息。

“国债看似稳定了，金融债变化还好，市场基本没啥买盘。”华北银行交易员称，这个市场已经没法儿看了。

他并指出，现券收益率已经不敢再说已经到顶的结论，估计80%的交易盘在这一轮收益上行中倒下去了，目前仍难过早做判断，仍需进一步观察基本面以及资金面变化。

中国银行间市场周一早盘主要回购加权利率 仍居高位，其中隔夜品种最新报4.4941%，而七天最新报4.94944%。

上海一银行交易员表示，多数机构寄望于11月财政存款投放，届时若资金面略有改善，有望能够给债市带来转机，但料利好亦比较有限；此外，政策面的变化则更值得关注，尤其即将召开的十八届三中全会。

广发银行布最新银行间市场周报认为，本周将继续面临月末资金收紧的冲击，使得资金面状况保持中性偏紧的格局，在上周缴税因素消退之后，商业银行季末冲存款的需求仍会持续给市场带来压力。 同时，逆回购可能继续停止，债券在资金面仍然偏紧的环境下，收益率维持盘整上行的概率更大。

剩余期限约6.71年的固息国债130015券 最新成交对应收益率为4.1650%，上日尾盘在4.17%。