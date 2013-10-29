《交易视点》中国债市四季度收益率因基本面压力料高位震荡--中信证券

路透上海10月29日 - 中国中信证券最新发布的债券市场月报认为，通胀抬头带来的基本面压力以及不容乐观的资金面，可能使得四季度市场整体收益率仍然呈高位震荡的格局。

具体到策略方面，考虑到本周一级市场供给冲击仍在持续，交易型机构可参与一级市场博取边际收益；对配置型机构而言，绝对收益率的上行使得政策性银行金融债吸引力有所上升，可继续在一级市场上参与。

**汇丰PMI超预期，经济增速回落可能低于预期**

10月份汇丰PMI初值回升0.7个百分点至50.9，回升幅度超市场预期，季调后的汇丰PMI相对9月份也上升了0.3个百分点，结合相对稳定的发电量数据，经济的回落可能弱于市场预期。

然而，由于9月份汇丰PMI终值相对初值大幅下修，我们认为有必要等待终值以及中采PMI公布后再做进一步判断。

商务部食用农产品价格指数与9月底基本持平，大部分食品分项的价格都出现下滑，50个城市主要食品价格也表现出类似的特征，预计10月份食品价格环比的涨幅将大幅下降至-0.1%左右。

受假期影响减退和补库存需求趋缓等因素影响，非食品价格环比涨幅也将收窄至0.3%或更低。但由于去年同期基数较低，我们预计10月CPI同比仍将小幅上升至3.2-3.3%。

**市场研判和投资策略**

受财政存款上缴以及央行暂停逆回购操作等因素影响，上周流动性异常紧张，资金利率大幅上行，央行货币政策略微收紧，主要是出于对通胀抬头的担忧，而外部流动性改善以及季末流动性相对稳定，在一定程度上也为政策收紧创造了空间。

从未来趋势看，受工业企业补库存需求趋缓、稳增长政策可能逐步退出以及通胀压力下信贷规模可能收缩等因素影响，我们仍然维持经济复苏趋于弱化，四季度增长温和下行的判断。

外汇占款的流入和财政存款的投放一定程度上利好资金面，但是通胀压力的上行使得央行对于宽松资金面低容忍的态度还将延续，这是影响四季度资金面最为核心的因素。

总体来看，基本面的压力以及不容乐观的资金面可能使得四季度市场整体收益率仍然呈高位震荡的格局。(完)