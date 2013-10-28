中国汇市：人民币早盘微升，短期料在6.08元上方盘整但升值趋势未变

* 人民币即期早盘微升，但未创新高

* 中间价微幅走弱

* 短期料在6.08元上方盘整

* 人民币升值趋势未变

路透北京10月28日 - 人民币兑美元即期 周一早盘微升，但未延续此前刷新纪录高点的势头，今日中间价则微幅走弱。交易员称，人民币最近一波强劲升值约400点之后，在6.08关口遇阻，料短期在6.08上方盘整，但人民币升值趋势未变。

交易员并称，上周后两天人民币即期在6.08元遭遇强大阻力，即国有大行购汇盘涌出，令市场交易情绪日趋谨慎，成交热度亦下降明显。

“这几天都有干预，出手有点频繁，...可能不想升得太快，6.08元这个位置维持一段时间吧，未来一周都有可能。”一外资行交易员称。

北京时间12:30，人民币兑美元即期报6.0838元，上日收报6.0840元。今日人民币兑美元中间价 为6.1336元，上日中间价为6.1333元。

上述交易员指出，年底前估计人民币能升到6.05元，主要还是看央行的态度来指引方向，没有第二个影响因素了，基本面都不是最主要的力量。

交易员并指出，国内货币市场资金偏紧亦是央行在外汇市场上频繁干预的原因之一，这样就能增加基础货币的投放。

全球汇市中美元兑主要货币周一走势平稳，静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议。上周美元经受考验，兑欧元跌至两年低位。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1501/41，上日尾盘为6.1470。

北京时间12:36，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0749/56元，上一交易日尾盘报6.0731元。