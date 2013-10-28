中国公开市场：央行周一到期续做59亿元三年期央票，利率3.50%

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透上海10月28日 - 中国人民银行周一公告称，当日到期续做了59亿元人民币三年期央票，利率继续持稳在3.50%。
央行网站公告显示，到期续做的标的券为周二(29日)到期的1001094，到期规模为60亿元。
今年7月以来央行公开市场续做到期央票的明细如下：
操作日 金额 期限 续做利率 原到期量 续做占比
(亿元) (亿元)
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7/15 1,103 三年 3.37% 1,600 69%
7/29 735 三年 3.50% 850 86%
8/12 755 三年 3.50% 860 88%
8/26 515 三年 3.50% 800 64%
9/9 851 三年 3.50% 1,000 85%
9/26 49 三年 3.50% 50 98%
10/14 55 三年 3.50% 160 34%
10/28 59 三年 3.50% 60 98%
中国央行公开市场7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。央行并表示，将继续相机开展此类操作。 (完)
参看操作详情，可点选中国人民银行网站(here) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价