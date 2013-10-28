中国货币市场：短期资金利率下跌，但财税缴款令流动性仍难脱紧张

路透北京10月28日 - 中国银行间市场周一七天期以内短期回购利率 下跌，但流动性仍难摆脱紧张局面。市场人士指出，由于10月中旬以来，监管层减少了在汇市的干预频率，一定程度上限制了外汇占款的增量，加之财税缴款的短期冲击更大，导致资金面持续偏紧。

“市场资金还是挺紧，只有各种借钱的，主要借短期资金，交易员各种烦躁，”上海一大型银行交易员称，“外汇占款在增加，不过一下子哪增加得了那么多，央妈(指央行)又停操作了，缴税也就两三天的事，冲击更大。”

她进一步表示，央行今日公开市场允许一级交易商申报逆回购需求，但机构都不敢报以太大的希望，市场情绪仍很谨慎。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报正/逆回购及央票需求，具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。

面对转趋紧张的银行间资金市场，中国央行岿然不动，上周公开市场零操作，意味着逆回购操作阶段性退出已成定局，彰显出央行在敲响信贷增速过快警钟后，不会放任流动性过于宽松的决心。

央行数据显示，去年10月，财政性存款增加逾4,800亿元人民币，意味着等量资金流出市场。

而根据招商证券最新的模型指标，10月外汇占款可能继续在1,000-2,000亿元之间，持续高位增长；他们维持对四季度外汇占款乐观的判断。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.4941 4.5484 -5.43

七天 4.9494 5.0624 -11.30

14天 6.3966 5.8976 +49.90

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.0200 4.4450 +57.50

七天 5.0800 4.6200 +46.00

14天 4.7250 4.5000 +22.50

回购定盘利率

其中:隔夜 4.4600 4.4500 +1.00

七天 4.9300 4.8800 +5.00

14天 6.4100 5.7200 +69.00

Shibor

其中:隔夜 4.4340 4.3670 +6.70

七天 4.8940 4.8910 +0.30

三个月 4.6975 4.6910 +0.65