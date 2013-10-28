路透基点：永丰余和中华纸浆73.5亿台币贷款案已签约--RLPC

路透香港10月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，永丰余投资控股有限公司和中华纸浆股份有限公司的两笔总额73.5亿台币(2.5亿美元)的五年期融资案已在上周五签约。

永丰余获得贷款50亿台币，中华纸浆的贷款规模从最初目标的25亿台币缩减至23.5亿台币。

兆丰国际商业银行、合作金库银行及台北富邦银行担任永丰余贷款的牵头行兼簿记行，分别承贷12亿台币、7亿台币和6亿台币。

彰化银行、华南银行以及元大商业银行各自承贷5亿台币，共享牵头行头衔。中华开发工业银行和远东国际银行各承贷3亿台币。农业金库和第一银行分别承贷2亿台币。

台北富邦银行和合作金库担任中华纸浆贷款的牵头行，分别承贷6亿台币和5亿台币。彰化银行、第一银行、华南银行、元大银行各自承担2.5亿台币。农业金库和开发工银分别承贷1.5亿和1亿台币。

合作金库兼任两案的文件准备行。

永丰余融资案分为50亿台币循环信贷和8.7亿台币定期贷款。这两部分贷款总计不得超过50亿台币。

中华纸浆贷款案分为23.5亿台币循环信贷和3.6亿台币定期贷款。两部分贷款合计不得超过23.5亿台币。

两案的循环信贷部分利率为较90天期次级市场商业票据利率加码63个基点，税前最低利率为1.55%。

两案的定期贷款部分前四年的利率较四年期台币利率交换(IRS)加码63个基点，第五年利率为较90天期次级市场商业票据利率加码63个基点。

永丰余贷款案承贷5亿台币及以上的银行，前端费为25个基点，享有牵头行头衔；承贷3-4.99亿台币的银行前端费为15个基点。

中华纸浆贷款案承贷2.5亿台币及以上的银行，前端费为25个基点，享有牵头行头衔；承贷1.5-2.49亿台币者，前端费为15个基点。

两笔贷款的循环信贷部分若动用额度不到60%，将有10个基点的承诺费。

定期贷款有四年的宽限期，分两期每年不等额偿还：30%和70%。

循环信贷将从第48个月起分两期每年不等额减少：30%和70%。

资金用途为再融资及营运资本。

永丰余持有中华纸浆多数股权，两家皆为台湾上市公司。