《周子衡专栏》三中全会前重温改革历程：“单干”、“个体”救中国

（由路透中文新闻特邀专栏作家供稿，文章仅代表本人观点）

作者 周子衡

上一世纪七十年代末，中国大陆的“文化革命”寿终正寝了，城市中大量新增青壮劳力再也不能被数以万计地输送到穷苦广袤的乡村甚或人迹罕至的边疆；而在那里已“奋战”经年的“知青们”纷纷“逃离”，掀起铺天盖地的“返城潮”；与此同时，在广东，持续经年的“逃港潮”并未停歇，甚亦显扩大的态势。后毛时代，“文革”的政治魔咒失效了、社会高压体制开始崩解，年轻一代的中国人--“文革的红孩子们”经历了巨大的理想幻灭后，缓慢而懵懂地在现实中苏醒，始坚定地用脚投票，逃离禁锢与挣脱樊篱。这便孕育出巨大的叛逆火种开始串烧、燎原，整个中国经济社会四处弥漫着愤懑的焦糊味道！这更释放出巨大的社会经济冲击波，像巨大的攻城槌一样猛烈槌打着插满革命红旗但更早已千疮百孔、锈蚀不堪的中国城乡社会经济体制！

使中国大陆免于后毛时代社会经济断崖式大垮塌的是：农村无所不在的分田单干和遍布市镇街衢的个体摆摊。坦言之，“单干”和“个体”救了那个时代！

农村为了吃饱肚子开始抛弃了社队共产农业，实行分田单干，因为他们是事实上的农地主人；城市为了吃饱肚子需要城市户口，需要粮油关系，更需要工作岗位。万分悲催的是，城市经济早已处于空转之中，被赶出城的孩子们，把青春消磨在异乡的劳动营后，甚或拖家带口地回来，每个家庭与城市都不堪其重负！

恢复高考、重建学校。各级各地政府都迅即设立知青安置办公室，舒缓与应对知青返城压力。几乎是城里的整整一代人陷入失业中，而几乎整整上一代人也被迫提前下岗、退休，由子女“接班”顶替或安置返城知青就业。即便如此，还是不能满足海啸般蔓压而来的巨大城市就业压力。后毛时代，革够了命的整个中国经济社会，最渴望的是“工作”！

更多的工作岗位必须由更多的新增企业来满足。中国的国营企业早已是“开工不足”、“人浮于事”、“苦熬支撑”，即令稳定生产都成问题，何况还必须想方设法地加班生产，满足陡然增长的城市经济需求。那个历史时期，中国企业资源极度短缺，根本谈不上有充足的资金、技术、新的管理人才，以及有效的管理经验，如何能够建立更过的国营企业呢？

由此，北京大学的厉以宁等极力主张股份制，冀望在国营企业普遍无力扩张的情况下，由私人参与新办企业，克服城市就业压力；袁庚带领着又一代有理想的年轻人在蛇口扎根创业，招商局的复兴带来了蛇口工业区，进而成就了深圳经济特区，逃港潮渐渐成为尘封往事。之后，大量的港台侨资和外资涌入内地城市、工业园区或所谓的经济特区，创办企业。上一世纪八、九十年代，中国大陆不论城乡，不计公、私都在尝试创设各种各样尽可能多的企业、公司这些都载入辉煌伟大的中国“改革、开放”史。

如此壮伟的改革历程需要足够的时间和稳定的社会环境。可是，究竟需要多长时间才能开办并运行足够多的“企业”来克服这场令整个中国经济社会为之痉挛的“大失业”危机呢？充斥着每一条城市街道的整整一代的“待业青年”，又是如何实现其“充分就业”呢？

改革伊始，不是供给不足的所谓短缺问题，更不是所谓的经济效率问题，是饭碗问题！既有的社会经济体制早已为文化革命所击垮，就像一头流尽了血、饿扁了腹、喉咙嘶哑、气若游丝、瘦骨嶙峋的巨兽，既无奶水，更无温暖！乡下人要作每一垄田的“主人”，城里人要做每条街道的“主人”！人们等不了，也等不及了，开始自救！同“联产承包责任户”一样，“城市个体工商户”事实上是一种政策上的妥协与无奈，乃至一种制度上的退让与默许。

由此，中国经济进入了一个极具活力的“单干”与“个体”时代！单干与个体意味着脱离集体，事实上，他们也是被毫无生机的旧体制抛离出来后的强力反弹。这对长期桎梏于公有制体制的中国经济社会而言，无异于一场巨大的核爆炸！

中国农村经济回复为自治性的互助耕作体系，甚或生长出一系列的乡镇企业或根植于乡镇的新兴经济；整个经济社会中最为弱势的、最受蔑视与忽视的群体加入到个体经济的洪流中，一些城市诸如温州，正是起步于个体经济，成长为家族企业，更升级为国际产业链条中的环节，成为中国经济体系中最为活跃的力量之一。

作为“资本主义尾巴”的乡村商品经济活跃起来，作为“挖社会主义墙脚”的“长途贩运”或“投机倒把”也兴盛起来。沈阳的五爱街、北京的秀水街、广州的高第街、上海襄阳路先后兴盛起来且持续繁荣。其中，潮起潮落不少草根雄起，随着时势载沉载浮。

三十余年过去了，个体工商户从路边摊发展到商铺，新潮的在网上开个网店，通过P2P搞“个贷”，并不需要什么复杂的牌照手续。然而，路边摊没有消失，甚有扩大，摊贩们不再像几十年前刚开始时练摊时被鄙视为“社会闲散人员”、“刑满释放人员”、“两劳人员”等，摊主们也少了那一时期常见的粗陋，甚或强横，买卖是和顺的、温情的。

然而，路边摊没有成为条条城市亮丽的风景线，反而成为大力整治的对象，几乎每天都在发生与此相关的暴力事件....人们不禁怀疑，即便历史倒退到 “割资本主义尾巴”的毛时代，是否也会如此血腥残忍？！

在乡村，2000年在安徽试点农业税减免，之后各省区市陆续取消。然而，这一惠农政策根本起不了多大的作用，农民进城务工早早替代了在乡务农，留在乡下的是种田的老人和进不了城市学堂的娃娃们。全国取消农业税至多500亿元，而几乎同时拖欠的农民工工资高达3,800亿元。这笔帐怎样算呢？从优先保障城市商品粮供给，适当放开粮价，到抑制粮食食品价格过快上涨，保障物价基本稳定，中国农地回报率大大低于国际平均水平，不及一半。同时，大量农地被侵占开发，政府当局划出所谓的18亿亩红线，以确保粮田充裕、粮价低廉，随之而来的是粮贱伤农、土地抛荒。即便如此，土地财政的巨大冲击力量波，仍将乡村连片卷起，用于社会主义新农村建设或推进城镇化建设，征地拆迁引发的暴力冲突此起彼伏....如此，中国的亿万农民不谛于卷入了一场更大的“土地革命”，失去不仅是承包的责任田，更多的是祖孙守望的宅基地。

从西安城管的“双脚剁头”到沈阳街市整顿的罚没狂飙，从“乌坎模式”的曲曲折折到南宁强拆的阵阵枪声，中国社会经济社会似再度弥漫着焦糊味。重温历史，变革起于“微末”，正是最广大的社会底层的牺牲与拼搏才有了中国社会经济的巨大进步与长期繁荣；重启改革，中国固然需要所谓的“顶层设计”，但亦更应集聚民气、汇集民力、鼓舞民心!(完)