《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月28日

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中信建投证券 49 16 3 10/31招标 北京银行 AAA 11/1 11/4 建设银行 ======================================================================================== *盈峰投资 8 1 12 11/4簿记建档 工商银行 AA- 11/6 11/7 控股集团 ======================================================================================== *华能集团 80 40 12 11/4簿记建档 工商银行 AAA 11/6 11/7 建设银行 ======================================================================================== 杉杉集团 9 5 12 10/29簿记建档 兴业银行 AA 10/30 10/31 ======================================================================================== 中文传媒 4 4 12 10/29簿记建档 招商银行 AA 10/31 11/1 ======================================================================================== 湖北长江出版 9 4.5 12 10/30簿记建档 兴业银行 AA 10/31 11/1 传媒集团 浦发银行 ======================================================================================== 广东物资集团 12 6 12 10/30簿记建档 中国银行 AA 10/31 11/1 ======================================================================================== 国家电网 100 100 12 11/1簿记建档 建设银行 AAA 11/5 11/6 兴业银行 ======================================================================================== 得润电子 4 0.1 12 11/1簿记建档 招商银行 A+ 11/5 11/6 ======================================================================================== 宁波富邦 10 6 12 11/1簿记建档 中国银行 AA- 11/5 11/6 控股集团 华夏银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *中核工业 15 12 5 10/31簿记建档 交通银行 AAA 11/1 11/4 建设集团 工商银行 ======================================================================================== 河北钢铁集团 20 10 5 10/29簿记建档 民生银行 AAA 10/30 10/31 ======================================================================================== 湖北长江出版 9 4.5 5 10/30簿记建档 兴业银行 AA 10/31 11/1 传媒集团 ======================================================================================== 泉州路桥建设 5 5 5 10/30簿记建档 浦发银行 AA 10/31 11/1 开发公司 ======================================================================================== 成都文化旅游 3 3 5 10/30簿记建档 浙商银行 AA 10/31 11/1 发展集团 ======================================================================================== 宁波原水集团 4 4 5 10/30簿记建档 浙商银行 AA 10/31 11/1 ======================================================================================== 农六师国资 10 10 3 10/31簿记建档 建设银行 AA 11/1 11/2 经营公司 ======================================================================================== 太原钢铁集团 15 15 5 10/31簿记建档 中国银行 AAA 11/1 11/2 兴业银行 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价