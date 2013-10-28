更新版 1-中国货币市场：短期资金利率变化有限，但财税缴款令流动性仍难脱紧张

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
(新增成交量及更新收盘价等)
路透北京10月28日 - 中国银行间市场周一短期回购利率 隔夜持稳而七天小跌，但流动性仍难摆脱紧张局面。市场人士指出，由于10月中旬以来，监管层减少了在汇市的干预频率，一定程度上限制了外汇占款的增量，加之财税缴款的短期冲击更大，导致资金面持续偏紧。
“市场资金还是挺紧，只有各种借钱的，主要借短期资金，交易员各种烦躁。”上海一大型银行交易员称，“外汇占款在增加，不过一下子哪增加得了那么多，央妈(指央行)又停操作了，缴税也就两三天的事，冲击更大。”
她进一步表示，央行今日公开市场允许一级交易商申报逆回购需求，但机构都不敢报以太大的希望，市场情绪仍很谨慎。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报正/逆回购及央票需求，具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。
面对转趋紧张的银行间资金市场，中国央行岿然不动，上周公开市场零操作，意味着逆回购操作阶段性退出已成定局，彰显出央行在敲响信贷增速过快警钟后，不会放任流动性过于宽松的决心。
央行数据显示，去年10月，财政性存款增加逾4,800亿元人民币，意味着等量资金流出市场。
而根据招商证券最新的模型指标，10月外汇占款可能继续在1,000-2,000亿元之间，持续高位增长；他们维持对四季度外汇占款乐观的判断。
今日银行间市场质押式回购总成交量为5,192.74，其中隔夜品种成交4,093.33亿元，七天期成交522.01亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 4.5564 4.5484 +0.80 4,093.33
七天 5.0017 5.0624 -6.07 522.01
14天 6.3899 5.8976 +49.23 282.77
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.6350 4.4450 +19.00 --
七天 4.5750 4.6200 -4.50 300.34
14天 4.5000 4.5000 +0.00 22.05
回购定盘利率
其中:隔夜 4.4600 4.4500 +1.00 --
七天 4.9300 4.8800 +5.00 --
14天 6.4100 5.7200 +69.00 --
Shibor
其中:隔夜 4.4340 4.3670 +6.70 --
七天 4.8940 4.8910 +0.30 --
三个月 4.6975 4.6910 +0.65 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩/李宏薇; 审校 张喜良/曾祥进)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价