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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 16:51 BJT

中国债市：利率债收益率变化不大，流动性仍紧市场疲势未改

路透上海10月28日 - 中国银行间债市周一国债等利率产品收益率变化不大，信用债收益率则因补涨而继续上行。交易员称，在配置盘未入场前，债市整体疲态难改，加之目前流动性尚未得到有效改善，机构心态难安。

他们并称，虽然市场预期明日央行公开重启逆回购操作的可能性不大，但仍需要继续关注央行在稳定资金信心方面是否有所动作。

此前央行公开市场已连续三次未在例行时间进行逆回购操作，意味着该工具阶段性退出信号基本明确。不过今日一级交易商上报需求情况如常，仍可上报正/逆回购，以及三个月央票需求。

北京一银行交易员表示，今日利率债走势较为平稳，但市场疲态未改。“我估计即使流动性转好，利率回落也十分有限。”

二级市场上，剩余期限6.98年的固息国债130020券 最新成交收益率为4.1500%，与上日尾盘持平。

上海一银行交易员指出，在此前国债等利率产品收益率快速上行后，今日信用债收益率涨势未止，以维持与利率债适当利差。

中国银行间市场交易商协会周一发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值加速上行，其中一年和三年期品种涨幅均超过20个基点(bp)。

五年期国债期货主力合约 收报93.670元人民币，涨0.04元，或0.04%，成交1,640手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.5564 5.0017

上日 4.5484 5.0624

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.8310/3.7760

国债参考率报价 3.6750/3.5850

金融债参考率报价 4.5775/4.5163(完)

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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)

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