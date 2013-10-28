中国债市：利率债收益率变化不大，流动性仍紧市场疲势未改

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透上海10月28日 - 中国银行间债市周一国债等利率产品收益率变化不大，信用债收益率则因补涨而继续上行。交易员称，在配置盘未入场前，债市整体疲态难改，加之目前流动性尚未得到有效改善，机构心态难安。
他们并称，虽然市场预期明日央行公开重启逆回购操作的可能性不大，但仍需要继续关注央行在稳定资金信心方面是否有所动作。
此前央行公开市场已连续三次未在例行时间进行逆回购操作，意味着该工具阶段性退出信号基本明确。不过今日一级交易商上报需求情况如常，仍可上报正/逆回购，以及三个月央票需求。
北京一银行交易员表示，今日利率债走势较为平稳，但市场疲态未改。“我估计即使流动性转好，利率回落也十分有限。”
二级市场上，剩余期限6.98年的固息国债130020券 最新成交收益率为4.1500%，与上日尾盘持平。
上海一银行交易员指出，在此前国债等利率产品收益率快速上行后，今日信用债收益率涨势未止，以维持与利率债适当利差。
中国银行间市场交易商协会周一发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值加速上行，其中一年和三年期品种涨幅均超过20个基点(bp)。
五年期国债期货主力合约 收报93.670元人民币，涨0.04元，或0.04%，成交1,640手。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 4.5564 5.0017
上日 4.5484 5.0624
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.8310/3.7760
国债参考率报价 3.6750/3.5850
金融债参考率报价 4.5775/4.5163(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价