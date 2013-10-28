《中国企业债发行日程表》--10月28日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ============================================================================================ 重庆双福建设 12 7 -- 7.49% AA 10/23-10/29 华林证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 河北广电信息 3 8 -- 6.45% AA 10/23-10/29 长江证券 网络集团 (第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 池州平天湖 10 7 -- 7.40% AA- 10/23-10/29 民族证券 建设工程公司 (第3-7年末每年偿还20%本金,以国有土地使用权抵押担保) ============================================================================================ 北京金利源 10 7 10/25簿记建档 *7.00% AA 10/28-10/30 平安证券 国资经营管理中心 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 湖北交通投资 5 10 10/25簿记建档 *5.98% AAA 10/28-10/30 银河证券 公司 (第七年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 国开证券 25 15 10/25簿记建档 *6.18% AAA (第10年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 浙江永利实业 5 6 10/28簿记建档 区间7.0%-7.5% AA 10/29-10/31 东方花旗证券 集团 (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/精功集团担保) ============================================================================================ 武汉地铁集团 23 可续期 10/28簿记建档 利差上限5.7% AA+ 10/29-11/1 海通证券 (在本期债券每五个计息年度末，发行人有权选择将期限延续五年，或选择 在该计息年度末到期全额兑付本期债券/浮息，前五年以七天Shibor为基准) ============================================================================================ 宿迁城建 10 7 10/28簿记建档 上限6.95% AA 10/29-11/1 齐鲁证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金，江苏洋河集团提供担保) ============================================================================================ 怀化工业园 12 7 10/25簿记建档 *7.70% AA 10/29-11/4 德邦证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 柳州东城投资 10 7 10/28簿记建档 区间7.0%-7.5% AA 10/29-11/4 国海证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)