《中国企业债发行日程表》--10月28日

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ============================================================================================ 重庆双福建设 12 7 -- 7.49% AA 10/23-10/29 华林证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 河北广电信息 3 8 -- 6.45% AA 10/23-10/29 长江证券 网络集团 (第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 池州平天湖 10 7 -- 7.40% AA- 10/23-10/29 民族证券 建设工程公司 (第3-7年末每年偿还20%本金,以国有土地使用权抵押担保) ============================================================================================ 北京金利源 10 7 10/25簿记建档 *7.00% AA 10/28-10/30 平安证券 国资经营管理中心 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 湖北交通投资 5 10 10/25簿记建档 *5.98% AAA 10/28-10/30 银河证券 公司 (第七年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 国开证券 25 15 10/25簿记建档 *6.18% AAA (第10年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 浙江永利实业 5 6 10/28簿记建档 区间7.0%-7.5% AA 10/29-10/31 东方花旗证券 集团 (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/精功集团担保) ============================================================================================ 武汉地铁集团 23 可续期 10/28簿记建档 利差上限5.7% AA+ 10/29-11/1 海通证券 (在本期债券每五个计息年度末，发行人有权选择将期限延续五年，或选择 在该计息年度末到期全额兑付本期债券/浮息，前五年以七天Shibor为基准) ============================================================================================ 宿迁城建 10 7 10/28簿记建档 上限6.95% AA 10/29-11/1 齐鲁证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金，江苏洋河集团提供担保) ============================================================================================ 怀化工业园 12 7 10/25簿记建档 *7.70% AA 10/29-11/4 德邦证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 柳州东城投资 10 7 10/28簿记建档 区间7.0%-7.5% AA 10/29-11/4 国海证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价