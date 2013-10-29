《交易视点》中国脆弱的资金面仍将压制信用债市场--中信证券

路透上海10月29日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，央行在公开市场操作上反映出对宽松资金面的低容忍，加之当前市场情绪较弱，资金面容易大起大落，同时利率产品一级市场的高供给可能仍将维持一段时间，整体偏弱的市场环境将制约中期票据和城投债的未来表现。

但对短融市场来说，考虑到绝对收益率水平已经较高，仍然具备一定的配置价值。

**未来资金利率或维持相对偏高**

资金面紧张对短融市场形成一定冲击，上周短融收益率大幅上行，目前1年期AAA短融收益率在5.40%左右的水平，资金面的趋紧，可能受财政存款上升等因素推动，而公开市场逆回购因资金面改善连续暂停，体现出央行对于资金面相对犹豫的态度，对于市场相对脆弱的情绪也形成了一定压力。

从未来趋势看，本周受月末及财政存款等因素影响，资金面可能仍将维持中性偏紧状况，月末时点过后，考虑到外部流动性供给的恢复以及财政存款在年底的大规模投放等因素，资金面可能有所缓解，但是考虑到央行对于宽松资金面过度谨慎的态度，公开市场的反向操作以及相对脆弱市场情绪的波动可能使得资金利率维持相对偏高的水平。

对于短融市场来说，收益率明显下行的概率较低，但是考虑到绝对收益率水平已经较高，仍然具备一定的配置价值。

**资金及利率债高供给均会压制中票**

由于中票收益率上行幅度与政策性金融债基本相近，因此信用利差相对平稳，目前3-5年AAA中票与非国开金融债的利差维持30-35BP的较低水平。

对于市场的未来趋势，仍然需要从基本面及资金面等因素来考虑，从基本面看，虽然四季度经济反弹力度可能有所弱化，但是通胀水平可能继续有所上行，这在很大程度上限制了央行的政策空间，在公开市场操作上反映为对宽松资金面的低容忍，加之当前市场情绪较弱，资金面容易大起大落，对市场形成一定压力。

同时利率产品一级市场的高供给可能仍将维持一段时间，在当前市场环境较弱的背景下，可能使得基础利率产品收益率难以下行，这同样制约着中票产品的未来表现，总体来看，整体偏弱的市场环境可能将延续一段时间，收益率可能维持高位震荡。

**供给偏高城投债难有起色**

城投债市场上周同样调整明显，7年提前还本的中西部地级城投债收益率达到7.00-10%左右的水平，较前一周上行20-30BP；城投债一级发行利率的上移同样带动了二级市场收益率的上行，从未来趋势看，整体偏弱的市场环境同样将对城投债市场形成一定的的压力，加之供给可能仍将维持较高水平，短期内市场可能难有明显起色，建议投资者维持谨慎策略。

**个券点金**

上周共有64只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量818.6亿元。

短融和超短融中，我们推荐13南电SCP008、13电网CP002、13沪城投CP001、13华电SCP009、13北车SCP006、13魏桥CP002(有担保)、13蒙高路CP001、13广汇汽车CP004、13粤物资CP002。

中票中，我们推荐13泉州路桥MTN001；私募票据中，我们推荐13汉城投PPN003、13甬城投PPN001、13驰宏PPN002。