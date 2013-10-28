券商观点：中国10月新增外汇占款料续升，四季度总体乐观--招商证券

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透上海10月28日 - 对于中国外汇占款趋势，中国招商证券 报告称，预计10月新增外汇占款继续回升，四季度外汇占款也将较为乐观，原因是人民币升值预期继续走强，以及贸易顺差继续支撑跨境资金流入改善。
招商证券周一发布的报告称，截至27日，10月招商外汇供求强弱指标较9月大幅回升，由此预计新增外汇占款料继续回升。10月新增外汇占款可能继续在1,000-2,000亿元人民币之间，持续高位增长。
根据国内有本金交割远期外汇汇率计算，上周基于国内人民币汇率市场的升值预期小幅回落，此前曾连续四周快速升值。上一次升值预期的快速走强出现在2012年底，对应于上一轮跨境资金流入的高点。
根据离岸无本金交割远期外汇汇率计算，上周基于香港离岸人民币汇率市场的升值预期也小幅走弱，此前连续八周走强。不过总体来看，10月人民币升值预期连续第三个月走强。
对于近期央行外汇占款持续四个月高于金融机构外汇占款的罕见现象，报告认为，这不是银行自身购汇增加造成的，而是与外汇储备收益的变动有关。
“外汇储备的收益计入央行外汇资产项下，但后者由于外汇储备投资数据的不透明，因此很难得到验证。”报告称。
报告还提到，中国央行此前在公开市场连续第二周暂停逆回购操作，表明央行继续强硬不放松姿态，这反映其对出外汇大幅流入和通胀破3%的担忧。
中国央行此前表示，近期在外贸顺差继续扩大的情况下，外汇存在大幅流入的情况。
中国9月外汇占款余额猛增上千亿元人民币，因美联储维持宽松政策不变，加之人民币升值预期增强，促使外汇资金再度加速流入中国，预计年内外汇占款将继续稳中有升。 （完） (发稿 罗晟; 审校 李文科/张喜良)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价