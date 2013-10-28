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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 14:11 BJT

韩国汇市：韩元兑美元近持平，市场顾忌当局干预

路透首尔10月28日 - 韩元 周一在国内收盘近持平，盘中多数时间都在狭幅区间波动，上周韩国当局疑似进场干预阻升韩元后，投资人退居观望。

韩元兑美元 收报1,061.1，较上周五国内收盘1,061.8微升0.1%。 (完)

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