韩国汇市：韩元兑美元近持平，市场顾忌当局干预

标题新闻：伊拉克3月迄今产油量跌至日均446.4万桶，较年初实施减产协议前少逾30万桶/日-SOMO
SOMO为伊拉克国家石油营销组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔10月28日 - 韩元 周一在国内收盘近持平，盘中多数时间都在狭幅区间波动，上周韩国当局疑似进场干预阻升韩元后，投资人退居观望。
韩元兑美元 收报1,061.1，较上周五国内收盘1,061.8微升0.1%。 (完)
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路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。