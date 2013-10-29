《交易视点》中国转债市场可能继续承压，建议采取防御策略--中信证券

路透上海10月29日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，近两周来，由通胀上升、央行暂停逆回购引起的紧缩预期是主导股市和债市调整的主要因素;预计随着财政存款的投放，资金面的紧张状况有望在11月后缓解，而CPI上升的预期将在未来三个月继续存在，经济增长也面临回落的风险，A股和转债市场可能将继续承压。

个券方面，中行转债仍然是攻守兼备的选择，民生转债价格已经临近105元的低吸区域，相对价值较高。重工转债已有近1/3完成转股，当前转换价值118元，博弈赎回行情风险较高。

**通胀上升、央行暂停逆回购是主导股债市场主因**

10月14日超预期的CPI数据发布后，股市开始下跌，沪深300全周跌幅-1.7%；10月22日，央行在暂停14天逆回购之后再次暂停7天逆回购，传递出货币趋紧的信号，资金面相当紧张，7天回购利率升至5.2%，沪深300全周跌幅-2.4%。

债市近两周同样遭遇重挫，10年期国债利率上行19bp至4.21%，10年期国开债收益率上行27bp至5.28%。

今年以来，央行公开市场操作三次成为股市和转债行情的拐点指标。此前，央行于春节后停止正回购并实施逆回购，引发沪深300从年内高点回落并连续两月下跌；央行于6月末暂停央票发行、7月末重启逆回购，股市开始三季度的震荡上涨行情。

近两周的市场变化与之类似。预计随着财政存款的投放，资金面的紧张状况有望在11月后缓解，央行可能不会再度实施逆回购，而CPI上升的预期将在未来三个月继续存在，经济增长也面临回落的风险，A股和转债市场可能将继续承压。

在此背景下，建议对转债采取防御策略，短期内防范经济回升难以持续、改革措施不及预期等风险，并关注通胀回升压力引发的政策趋紧预期。

**对转债略微看好**

基金三季报显示：

（1）公募基金的债券持仓下降291亿，占净值比例从32%降至29%，债券基金遭遇净赎回。

（2）公募基金增持转债16亿，增持金融债190亿，减持企业债380亿，显示出基金对四季度信用债态度谨慎，金融债相对价值提升。

（3）转债增持主要来自于新发行的转债基金，此外普通债基的转债仓位从7.5%提高至9.5%，显示出转债相对价值略好于信用债。

因此，三季报显示公募基金对信用债仍然谨慎，对转债略微看好。

**关注中小企业私募可交换债风险**

中小企业私募可交换债推出，首单票息较高，存在实际控制人发生变更和集中行权冲击股价的风险。

首只中小企业可交换私募债10月份发行，福星药业为发行人，发行规模2.565亿元，期限1年，票面利率6.7%，以1000万股福星晓程股票为交换股份，6个月后可换股，初始换股价格为25.65元/股。

可交换债的行权可能性弱于转债，私募发行也限制了投资者范围和未来流动性，首单发行票息较高，预计上市后也难有交易。

我们建议关注两个风险，一是悉数行权后福星晓程实际控制人将发生变更（从汉川钢丝绳厂变为自然人），二是集中行权可能对正股价格带来一定冲击。 (完)