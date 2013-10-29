《交易视点》中国转债市场可能继续承压，建议采取防御策略--中信证券

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海10月29日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，近两周来，由通胀上升、央行暂停逆回购引起的紧缩预期是主导股市和债市调整的主要因素;预计随着财政存款的投放，资金面的紧张状况有望在11月后缓解，而CPI上升的预期将在未来三个月继续存在，经济增长也面临回落的风险，A股和转债市场可能将继续承压。
个券方面，中行转债仍然是攻守兼备的选择，民生转债价格已经临近105元的低吸区域，相对价值较高。重工转债已有近1/3完成转股，当前转换价值118元，博弈赎回行情风险较高。
**通胀上升、央行暂停逆回购是主导股债市场主因**
10月14日超预期的CPI数据发布后，股市开始下跌，沪深300全周跌幅-1.7%；10月22日，央行在暂停14天逆回购之后再次暂停7天逆回购，传递出货币趋紧的信号，资金面相当紧张，7天回购利率升至5.2%，沪深300全周跌幅-2.4%。
债市近两周同样遭遇重挫，10年期国债利率上行19bp至4.21%，10年期国开债收益率上行27bp至5.28%。
今年以来，央行公开市场操作三次成为股市和转债行情的拐点指标。此前，央行于春节后停止正回购并实施逆回购，引发沪深300从年内高点回落并连续两月下跌；央行于6月末暂停央票发行、7月末重启逆回购，股市开始三季度的震荡上涨行情。
近两周的市场变化与之类似。预计随着财政存款的投放，资金面的紧张状况有望在11月后缓解，央行可能不会再度实施逆回购，而CPI上升的预期将在未来三个月继续存在，经济增长也面临回落的风险，A股和转债市场可能将继续承压。
在此背景下，建议对转债采取防御策略，短期内防范经济回升难以持续、改革措施不及预期等风险，并关注通胀回升压力引发的政策趋紧预期。
**对转债略微看好**
基金三季报显示：
（1）公募基金的债券持仓下降291亿，占净值比例从32%降至29%，债券基金遭遇净赎回。
（2）公募基金增持转债16亿，增持金融债190亿，减持企业债380亿，显示出基金对四季度信用债态度谨慎，金融债相对价值提升。
（3）转债增持主要来自于新发行的转债基金，此外普通债基的转债仓位从7.5%提高至9.5%，显示出转债相对价值略好于信用债。
因此，三季报显示公募基金对信用债仍然谨慎，对转债略微看好。
**关注中小企业私募可交换债风险**
中小企业私募可交换债推出，首单票息较高，存在实际控制人发生变更和集中行权冲击股价的风险。
首只中小企业可交换私募债10月份发行，福星药业为发行人，发行规模2.565亿元，期限1年，票面利率6.7%，以1000万股福星晓程股票为交换股份，6个月后可换股，初始换股价格为25.65元/股。
可交换债的行权可能性弱于转债，私募发行也限制了投资者范围和未来流动性，首单发行票息较高，预计上市后也难有交易。
我们建议关注两个风险，一是悉数行权后福星晓程实际控制人将发生变更（从汉川钢丝绳厂变为自然人），二是集中行权可能对正股价格带来一定冲击。 (完)
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路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。