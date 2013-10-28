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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 14:56 BJT

全球金市：金价徘徊在五周高位附近，因押注美联储按兵不动

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1349.96 -2.32 -0.17 -19.38

现货银 22.56 0.06 +0.27 -25.50

现货铂金 1449.49 4.59 +0.32 -5.57

现货钯金 738.97 -1.00 -0.14 6.79

COMEX期金 1350.20 -2.30 -0.17 -19.43 15651

COMEX期银 22.58 -0.06 -0.26 -25.49 5859

汇率

欧元/美元 1.3802

美元/日圆 97.58

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 王翔琼/杜明霞)

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