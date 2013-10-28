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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 14:50 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：股市向好，日圆走势沉重

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* 美元/日圆上涨0.20%，欧元/日圆升0.23%，澳元/美元涨0.28%，欧元/美元持平

* 日股日经指数大涨2.19%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.84%，美国10年期公债收益率(殖利率)为2.5269%

* 美元/马币(林吉特)下跌0.25%，美元/印尼卢比上升0.54%，美元/泰铢升0.16%

* 飓风级别的风暴可能使伦敦市场中断交易

* 日相安倍强硬表态，称日本不容忍使用武力改变地区现状 。(完)

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