中国股市：沪综指微收升终结连四日跌势，市场观望气氛浓厚

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透北京10月28日 - 中国股市沪综指周一缩量微收升，终结此前连四日跌势。分析师指出，尽管周末基本面和消息面对市场有支撑作用，但前期热炒个股回调仍在继续，场内观望气氛比较严重，大盘今日整体呈现窄幅震荡走势。
沪综指 收报2,133.869点，微涨0.914点或0.04%；上证A股今日成交额为777亿元人民币，较上日的994亿元减逾两成。
“周末出台的经济指标，对基本面是利好。”方正证券研究所分析师黄涛指出，周末国研中心有关“383”改革路线图亦对市场走强产生支撑，上周连续下跌势头有所放缓。
不过他认为，近期三季报陆续公布，显示有些公司的业绩不如预期，前期涨幅过大的股票有继续回调的风险，场内观望气氛比较严重。
国家统计局周日公布，1-9月中国规模以上工业企业实现利润总额同比增长13.5%，而1-8月时为12.8%。而据中新社周六报导，国务院发展研究中心近日公开其为十八届三中全会提交“383”改革方案总报告全文，提出今后几年必须在深化改革开放、转变发展方式上取得实质性进展。
沪深300指数 收跌0.11%，报2,365.954点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,364.4点，涨0.28%，成交587,663手。(完)
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价