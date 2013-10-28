中蒙关系：蒙古将设对中工作小组，推动跨国连结中俄蒙的基建项目

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透北京10月28日 - 随行蒙古政府代表团访华的一位官员周一对路透说，蒙古已同意设立一个对中国工作小组，来监督连结中国、蒙古及俄罗斯新建道路、铁路及管路等基建项目。
这位不愿具名的蒙古官员说，地处内陆的蒙古以成为“中继走廊”为目标，促进与中俄这两大邻国的贸易，降低俄罗斯油气等大宗商品至中国市场的运送成本。
该名官员指出，这是蒙古总理Norov Altanhayag上周与中国国务院总理李克强会晤时高度受重视的议题。该名官员是蒙古经济部门的资深顾问。
该名官员周一透过电话从乌兰巴托对记者说，工作小组即将很快成立，而且蒙古对于是否允许中资企业投资及建设这些基建项目持开放的态度。
“从两国可以端上台面的内容来看，中国或可在财力与技术方面有很大程度的参与。”他说。
中国对煤炭等大宗商品的需求，确保了蒙古经济快速成长，蒙古有超过90%的出口品是销往中国。
蒙古盼能透过改善基础建设，好让其煤炭产业产生更多营收。一条连结至俄罗斯远东地区的铁路正在兴建，而一条直达中国的铁路也已完工一半，这个项目预定在2015年完成。
该名官员说，蒙古国有铁路运营商上周与中国铝业签署备忘录，将兴建跨境铁路以利运送煤炭。中国铝业对此不愿置评。(完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价