更正-中蒙关系：蒙古将设对中工作小组，推动跨国连结中俄蒙的基建项目

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(因英文原文有误，最后一段应为“与神华集团签署备忘录”，而非中国铝业)
路透北京10月28日 - 随行蒙古政府代表团访华的一位官员周一对路透说，蒙古已同意设立一个对中国工作小组，来监督连结中国、蒙古及俄罗斯新建道路、铁路及管路等基建项目。
这位不愿具名的蒙古官员说，地处内陆的蒙古以成为“中继走廊”为目标，促进与中俄这两大邻国的贸易，降低俄罗斯油气等大宗商品至中国市场的运送成本。
该名官员指出，这是蒙古总理Norov Altanhayag上周与中国国务院总理李克强会晤时高度受重视的议题。该名官员是蒙古经济部门的资深顾问。
该名官员周一透过电话从乌兰巴托对记者说，工作小组即将很快成立，而且蒙古对于是否允许中资企业投资及建设这些基建项目持开放的态度。
“从两国可以端上台面的内容来看，中国或可在财力与技术方面有很大程度的参与。”他说。
中国对煤炭等大宗商品的需求，确保了蒙古经济快速成长，蒙古有超过90%的出口品是销往中国。
蒙古盼能透过改善基础建设，好让其煤炭产业产生更多营收。一条连结至俄罗斯远东地区的铁路正在兴建，而一条直达中国的铁路也已完工一半，这个项目预定在2015年完成。
该名官员说，蒙古国有铁路运营商上周与神华集团签署备忘录，将兴建跨境铁路以利运送煤炭。神华集团对此不愿置评。(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。