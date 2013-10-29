更正-中蒙关系：蒙古将设对中工作小组，推动跨国连结中俄蒙的基建项目

(因英文原文有误，最后一段应为“与神华集团签署备忘录”，而非中国铝业)

路透北京10月28日 - 随行蒙古政府代表团访华的一位官员周一对路透说，蒙古已同意设立一个对中国工作小组，来监督连结中国、蒙古及俄罗斯新建道路、铁路及管路等基建项目。

这位不愿具名的蒙古官员说，地处内陆的蒙古以成为“中继走廊”为目标，促进与中俄这两大邻国的贸易，降低俄罗斯油气等大宗商品至中国市场的运送成本。

该名官员指出，这是蒙古总理Norov Altanhayag上周与中国国务院总理李克强会晤时高度受重视的议题。该名官员是蒙古经济部门的资深顾问。

该名官员周一透过电话从乌兰巴托对记者说，工作小组即将很快成立，而且蒙古对于是否允许中资企业投资及建设这些基建项目持开放的态度。

“从两国可以端上台面的内容来看，中国或可在财力与技术方面有很大程度的参与。”他说。

中国对煤炭等大宗商品的需求，确保了蒙古经济快速成长，蒙古有超过90%的出口品是销往中国。

蒙古盼能透过改善基础建设，好让其煤炭产业产生更多营收。一条连结至俄罗斯远东地区的铁路正在兴建，而一条直达中国的铁路也已完工一半，这个项目预定在2015年完成。