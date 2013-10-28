《Russell专栏》中国增加原油进口与燃油出口，亚洲炼企颇感压力

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 隋芬

路透澳洲朗塞斯顿10月28日 - 中国本季度预计将扩大柴油与汽油出口，亚洲的炼油企业面临利润下滑局面。

亚洲的柴油炼制利润在过去10个交易日来下滑了近10%，但还要再跌13%，才会跌回第一季刚过时的低点，当时是中国上一次担当主要的柴油出口国。

一方面，中国石油炼企会大大增加向油品市场的供应，而随着新的炼化装置上马，他们可能也要购买更多原油来提高开工率。

而在中国原油需求上涨之际，这会进一步加剧原油涨势，而随着中国新增的原油进口最后作为油品回到市场，又将削弱炼化利润。

中国最大的炼油企业中国石油 与中国石化 ，已取得第四季出口许可，可能会导致汽柴油出口飙升。

据巴克莱10月25日的报告，中石化已收到总计350万吨的出口配额，中石油200万吨。

但配额未必会全部使用，据路透10月23日引述行业消息人士报导，中石化预计从10月到12月会每月出口约30万吨柴油。

但中国炼企第四季增加出口似乎已是确定之事，这将使亚洲炼企更难卖出过剩的柴油产出。

路透也预估中国的柴油出口量会回到第一季有过的水平，当是月出口量平均约34.4万吨。

中国的柴油出口在第一季时冲击了亚洲炼企的利润，新加坡柴油较迪拜原油的裂解价差 从2月19日每桶21.86美元的峰值降到了4月30日13.86美元的低点。

随着中国的出口量从6月起开始减少，裂解价差反弹，7月22日达到每桶19.67美元。

之后亚洲和欧洲需求趋疲，裂解价差在10月25日又跌到16.02美元，但进一步下滑的风险犹存。

由于美国和中东增加的柴油出口，也瞄准了亚洲的主要出口地欧洲，情况就更是如此了。

美国7月柴油出口飙升至每日138万桶的纪录高位，与此同时沙特阿拉伯日加工能力40万桶的炼厂9月开始出货。

中国第四季的柴油出口可能会介于每天7.4万桶到11.8万桶，取决于中石化的出口配额会不会全部使用。

这将远高于第三季每天2.26万桶的出口量，也可能超出第一季8.6万桶的水平。

浏览柴油裂解价差与中国柴油出口图表，请点选(link.reuters.com/faw24v)

由于中石化和中石油将拥有增加出货的能力，汽油出口也可能增加，不过汽油的炼制利润现在已经远远低于柴油。

新加坡92号汽油较布兰特原油价格的差值GL92-SIN-CRK，在10月25日是每桶3.03美元，比7月15日达到的2013年峰值16.98美元低了82%。

中国今年以来一直在出口汽油，不过今年裂解价差达到高位和中国出口创下六个月来最低发生在同一个月，也许并非巧合。

中国第三季的汽油日出口量为11.76万桶，如果“两桶油”把出口配额完全用上，这个数量还可能最多增加5万桶。

但从价格考量上，这么做的诱因已经变弱，意味着他们可能选择把不能在国内市场出售的多余汽油储存起来。

燃油出口配额上升，加上至少有两家新炼厂开工，保证了中国9月的原油进口会维持在创纪录的每天625万桶附近。

根据汤森路透旗下的Oil Analytics，中国11月的原油进口可能会达到至少2,400万吨，相当于每天584万桶。

这将是以吨计算的第四高的月度总进口记录。

这也意味着，中国的炼厂开工率，有可能从2013年前三季平均的每天950万桶上升，Oil Analytics团队估算第四季加工量是每天1,010万桶。

中国目前正在发生的情况是，炼厂感到了启用已修建新产能的些许压力，但国内需求成长却跟不上炼厂扩张的脚步。

在新加坡加工迪拜原油 的利润周一为每桶2.82美元，从6月中的每桶8.33美元下滑，并低于365日移动均值6.37美元。