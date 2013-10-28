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市场报道 | 2013年 10月 28日 星期一 15:22 BJT

全球贵金属：10月25日SPDR黄金持仓下滑0.51%，iShares白银持仓不变

路透10月28日 - 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周五持仓量较周四下滑0.51%，同期全球最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量维持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 28,036,311.3 10月25日 28,181,083.2 10月24日 -144,772.0 -0.51%

iShares 335,727,679.2 10月25日 335,727,679.2 10月24日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 李婷仪)

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