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货币新闻 | 2013年 10月 28日 星期一 16:20 BJT

香港股市：从七周低点反弹，近五日首度收高

路透香港10月28日 - 香港股市周一结束了连续四日的跌势，从七周低点反弹，因中国最大两家保险商和中海油田服务在财报题材激励下带动港股上涨。

恒生指数 收高0.5%至22,806.6点，上周收于9月6日以来最低。恒生国企指数 收高0.8%。

这是两项指数五日以来首度收高，也创逾两个月以来最低成交量。本周是繁忙的一周，周五将发布中国10月制造业采购经理人指数(PMI)。

财报之外，投资者也将关注中国央行是否在周二和周四进行例行的公开市场操作为市场注资。

尽管月底资金需求上升，但央行在过去三天内没有注入资金。短期利率上周已经达到6月末信贷紧张以来的最高点，但周一略微下滑。(完)

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