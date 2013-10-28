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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 15:56 BJT

日本金融：公务员基金将在11月改变保守配置，增持日股减持公债--消息

路透东京10月28日 - 熟知内情的消息人士说，坐拥800亿美元的日本公务员公共基金可能最早将于11月加大投资日股，同时减少购买日本公债，以此转变其极端保守的投资配置。

首相安倍晋三力图推动日本规模达2万亿(兆)美元的公共养老基金通过削减庞大的日债配置，并在高风险资产中寻求更多机遇，以提高投资回报。公务员公共基金此番举动则是安倍努力的一部分。

消息人士表示，国家公务员共济组合连合会(KKR/国公连)的投资委员会10月中旬时提议，该基金应把核心投资组合中目前为80%的日债配比下调，并将股票配比从5%上调。

消息人士说，国公连由16名成员组成的管委会将于11月开会，届时料将采纳投资委员会的提议而做出改变。路透在8月曾报导，国公连正在考虑变革，可能在秋季落实。

国公连将跟随日本政府退休金投资基金(GPIF)转向更大胆的投资策略。GPIF是全球最大的退休基金，资产达1.2万亿美元。(完) (编译 王翔琼；审校 李婷仪)

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