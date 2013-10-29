中国股市：沪综指收创近两个月新低，但尾市买盘逢低吸纳令跌幅缩减

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京10月29日 - 中国股市沪综指周二创下近两个月收盘新低，但尾市跌幅有所缩减。分析师指出，今日市场有加速调整迹象，不少创业板和中小板股票因估值背离明显，本身回调压力较大，沪市大盘亦受到拖累，不过尾市买盘逢低吸纳令股指扳回大多数跌幅。
沪综指 收报2,128.864点，下跌5.005点或0.23%，日低曾至2,093.197点，跌幅1.91%；上一收盘低点为9月5日的2,122.43点。上证A股今日成交额为1,170亿元人民币，较上日的777亿元增逾五成。
“创业板市场本身屯积大量获利盘，恐慌套现踩踏。”太平洋证券研究院副院长张伟明指出，创业板目前市盈率（PE）近60倍，按历史经验来看，创业板已至估值顶部。另外昨晚美国股市上中资网络股暴跌，也加剧了恐慌心理。
深市创业板指数R 收跌1.358%，盘中最大跌幅达5.79%。
东北证券分析师沈正阳指出，“三季报快近尾声，不少创业板和中小板股票业绩增长仅个位数，估值背离较厉害，而且金融股的上涨加速这些资金在成长股上的撤离。”
今日中国央行公开市场意外重启逆回购，此举意在缓和近来货币市场上的紧张情绪， 令估值较低的银行股等金融股今日获得反弹机会。
沪深300指数 收涨0.26%，报2,372.053点；沪深300指数期货主力11月合约 收盘报2,368.2点，涨0.14%，成交991,362手。(完)
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。