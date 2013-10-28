金属期市：伦敦期铜下滑，美联储维持刺激政策的前景提供支撑

Radford称，“本周五将有中国采购经理人指数。如果数据上涨，可能会给金属带来支撑。眼下大宗商品市场正陷于区间交投，除非有真正意义上的经济趋势建立，否则我不认为这个区间能突破。”

0718GMT，LME三个月期铜 下滑0.1%，报每吨7,176.25美元，但仍高于上周五低点7,113美元。上周LME期铜录得四周来第三个周跌幅，但仍在8月初以来的7,000-7,420美元区间内。

沪铜主力1月合约 小涨0.2%，报每吨51,510元人民币。

美国9月资本财订单下降，10月消费者信心重挫，显示华盛顿预算之争拖累了经济。

分析师和市场人士普遍预计，周二和周三的美联储货币政策会议将维持每月850亿美元的购债规模。他们预计美联储将维持这一规模直至明年3月。

中国货币市场利率与政策也受到关注，上周该利率升至6月以来的高位，因监管机构暗示考虑温和收紧政策以遏制房价涨势。

根据商品期货交易委员会(CFTC)，10月1日止的当周，对冲基金和资产管理人的铜期货和期权净多头仓位增加2,549口至7,832口。这反映出对铜市看法改善。

LME期锌 周一下跌0.3%，今年已跌5.5%左右，但在整体疲弱的基本金属中仍表现第二好；表现最好的期锡约下跌1%。(完)

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