金属期市：伦敦期铜下滑，美联储维持刺激政策的前景提供支撑

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
Radford称，“本周五将有中国采购经理人指数。如果数据上涨，可能会给金属带来支撑。眼下大宗商品市场正陷于区间交投，除非有真正意义上的经济趋势建立，否则我不认为这个区间能突破。”
0718GMT，LME三个月期铜 下滑0.1%，报每吨7,176.25美元，但仍高于上周五低点7,113美元。上周LME期铜录得四周来第三个周跌幅，但仍在8月初以来的7,000-7,420美元区间内。
沪铜主力1月合约 小涨0.2%，报每吨51,510元人民币。
美国9月资本财订单下降，10月消费者信心重挫，显示华盛顿预算之争拖累了经济。
分析师和市场人士普遍预计，周二和周三的美联储货币政策会议将维持每月850亿美元的购债规模。他们预计美联储将维持这一规模直至明年3月。
中国货币市场利率与政策也受到关注，上周该利率升至6月以来的高位，因监管机构暗示考虑温和收紧政策以遏制房价涨势。
根据商品期货交易委员会(CFTC)，10月1日止的当周，对冲基金和资产管理人的铜期货和期权净多头仓位增加2,549口至7,832口。这反映出对铜市看法改善。
LME期锌 周一下跌0.3%，今年已跌5.5%左右，但在整体疲弱的基本金属中仍表现第二好；表现最好的期锡约下跌1%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 王翔琼/隋芬)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价