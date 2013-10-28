版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 28日 星期一 16:39 BJT

台湾央行：共发行2,028亿台币存单，发行余额增4.7亿

路透台北10月28日 - 台湾央行周一公布，今日共发行2,028亿台币存单，相较存单到期2,023.3亿台币，存单发行余额增4.7亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,939.5

91天期 0.93 66.5

182天期 1.05 22.0

央行上日共发行920.2亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,424.05亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为385亿台币，至周日累计超额准备为2,592亿，加计前期1%的超额准备为4,408亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐