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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 16:19 BJT

中国社会：一辆吉普撞天安门金水桥护栏后起火，车内三人死亡--新华网

路透北京10月28日 - 新华及国内新闻报导称，中国北京一辆吉普车周一冲向天安门前的金水桥护栏后起火，造成三人死亡，11名游客和执勤民警受伤。相关情况正在进一步调查中。

新华英文和国内新闻报导援引警方及北京急救中心的消息称，28日（周一）12时05分许，一辆吉普车由南池子南口拐入长安街便道，由东向西行驶撞向金水桥护栏后起火，行驶过程中造成11名游客及执勤民警受伤。

警方在现场立即开展工作并组织施救，火被迅速扑灭。目前受伤人员已全部送往附近医院救治，吉普车司机及车内人员共三人已确认死亡。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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