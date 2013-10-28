中国债市：利率互换小幅走升，因资金面紧张态势仍未明显改观

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透上海10月28日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一小幅走升，短端更为明显。交易员称，银行间市场资金利率仍旧居高不下，IRS走势依然承压，若短期内主要回购利率未见明显回落，IRS走势高位震荡的概率比较大。
他们并指出，IRS短端交易机会关注焦点仍旧集中于资金面变化，初步估计度过月末之后，11月资金面有望因财政存款投放而得到改善。
“短端上行幅度大概3-5bp，长端基本没怎么动，”上海一银行交易员表示，资金面仍未见明显松动，而且明天央行逆回购操作的可能性不大，所以IRS短端回落的概率也不大。
中国银行间市场周一七天期以内短期回购利率 下跌，但流动性仍难摆脱紧张局面。市场人士指出，由于10月中旬以来，监管层减少了在汇市的干预频率，一定程度上限制了外汇占款的增量，加之财税缴款的短期冲击更大，导致资金面持续偏紧。
广发银行最新银行间市场周报认为，本周资金面会继续保持略紧，但市场可能已经部分消化了对央行停止逆回购和月末资金紧张的预期，那么在这种市场的心理预期影响下，IRS很有可能保持高位震荡，主要是受制于fixing较高位的影响。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报正/逆回购及央票需求，具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.2123/4.3120 4.0680/4.1560 4.1240/4.2140 4.2300/4.3220 4.2343/4.4803
上日 4.1177/4.2177 4.0360/4.1047 4.1000/4.1880 4.2040/4.2920 4.2210/4.4630
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变动 +0.0946/+0.0943 +0.0320/+0.0513 +0.0240/+0.0260 +0.0260/+0.0300 +0.0133/+0.0173
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,586.49亿元，较8月的2,088.66亿元减逾两成。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价