中国债市：利率互换小幅走升，因资金面紧张态势仍未明显改观

路透上海10月28日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一小幅走升，短端更为明显。交易员称，银行间市场资金利率仍旧居高不下，IRS走势依然承压，若短期内主要回购利率未见明显回落，IRS走势高位震荡的概率比较大。

他们并指出，IRS短端交易机会关注焦点仍旧集中于资金面变化，初步估计度过月末之后，11月资金面有望因财政存款投放而得到改善。

“短端上行幅度大概3-5bp，长端基本没怎么动，”上海一银行交易员表示，资金面仍未见明显松动，而且明天央行逆回购操作的可能性不大，所以IRS短端回落的概率也不大。

中国银行间市场周一七天期以内短期回购利率 下跌，但流动性仍难摆脱紧张局面。市场人士指出，由于10月中旬以来，监管层减少了在汇市的干预频率，一定程度上限制了外汇占款的增量，加之财税缴款的短期冲击更大，导致资金面持续偏紧。

广发银行最新银行间市场周报认为，本周资金面会继续保持略紧，但市场可能已经部分消化了对央行停止逆回购和月末资金紧张的预期，那么在这种市场的心理预期影响下，IRS很有可能保持高位震荡，主要是受制于fixing较高位的影响。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报正/逆回购及央票需求，具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.2123/4.3120 4.0680/4.1560 4.1240/4.2140 4.2300/4.3220 4.2343/4.4803

上日 4.1177/4.2177 4.0360/4.1047 4.1000/4.1880 4.2040/4.2920 4.2210/4.4630

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变动 +0.0946/+0.0943 +0.0320/+0.0513 +0.0240/+0.0260 +0.0260/+0.0300 +0.0133/+0.0173

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。