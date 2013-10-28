中国债市：信用债收益率估值加速上涨，1-3年涨幅逾20bp--交易商协会

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透上海10月28日 - 中国银行间市场交易商协会周一发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值加速上行，其中一年和三年期品种涨幅均超过20个基点(bp)。
数据并显示，五年和七年期品种涨势稍逊，但幅度也达12-16个bp；相对指导意义较弱的10年期以上品种，则多上涨6-8个bp。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.39 +23 5.37 +22 5.41 +16 5.56 +14
AAA 5.56 +21 5.54 +22 5.64 +14 5.78 +13
AA+ 5.85 +22 5.92 +23 6.05 +16 6.29 +13
AA 6.27 +25 6.35 +25 6.54 +16 6.79 +13
AA- 6.80 +21 7.02 +21 7.45 +14 8.41 +12
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.62 +7 5.70 +7 5.91 +6 6.12 +6
AAA 5.83 +8 6.00 +7 6.24 +6 6.52 +6
AA+ 6.45 +7 6.64 +6 6.87 +6 7.20 +7
AA 7.10 +8 7.23 +7 7.50 +6 7.96 +6
AA- 8.77 +8 8.90 +6 9.19 +6 9.44 +7
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会先前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限；同时，为增强报价机构代表性和提高估值准确性，拟将估值机构扩充至30家。
此前银行间市场发行的短融和中票等利率，基本都是在交易商协会确定的估值上加点。消息人士1月末透露，交易商协会于2月有估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者，数量不超过22家。(完)
参看详情，可点选交易商协会网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 曹巍浩/曾祥进)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价