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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 16:15 BJT

标题新闻：新加坡STC以2.38亿美元从长江实业及ARA资产管理公司执行长取得20.1%的ARA股份

STC为新加坡财团Straits Trading Co Ltd 。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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