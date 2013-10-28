台湾债市：五年券殖利率微幅收高，FOMC决议前料随美债横盘整理

* 指标五年债殖利率微幅收高 * 主因台股强势及美债殖利率亚洲盘微扬 * 明日指标五年债区间估1.07-1.11% 路透台北10月28日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周一小 幅收高。主要反应美国指标10年期公债殖利率周一亚洲盘稍有走扬至2.52%及台股今日表现 强势，令五年主流券102/11殖利率微幅收扬，惟因FOMC会议在即，市场倾向退场观望致使交 投略显清淡。 交易员认为，目前美债并未释出进一步方向，市场观望周二和周三美国联邦公开市场委 员会(FOMC)利率决议会后声明，市场交投量缩整理，料在FOMC利率决策会议的不确定因素厘 清前，台债殖利率料将随美债横盘整理。 “美国指标10年期公债殖利率卡在2.5%-2.6%，台债没有方向。”一位证券商交易员称 。 上述券商交易员表示，美国指标10年期公债殖利率从3%走跌迄今仍停在2.5%附近盘旋， 这波殖利率跌幅已深，市场操作心态转趋保守，有部分交投在FOMC会前获利了结出场，目前 成交以短线抛补为主。 交易员普遍预估明日五年公债102/11殖利率成交区间落在1.07-1.11%。 另有银行交易员指出，由于美国政府日前关门略有影响经济数据表现，且明年初债务上 限问题又会再度浮上台面，市场关注美国联准会(FED)对量化宽松(QE)退场进程的最新态度 。 美国公债价格上周五收涨，指标公债收益率徘徊在近三个月低点，因投资人将注意力转 向FOMC会议，预计届时美联储会暗示将坚持目前的购债规模。指标10年期公债价格US10YT= RR升4/32，收益率报2.507%，较周四尾盘跌1个基点，较一周前跌8个基点跌8/32。[US/NCN ] 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 +1.05 1.0975 1.0850-1.0988 40.5 10 102/10 +0.93 1.6233 1.6220-1.6300 8.5 台湾股市周一量缩收涨0.73%。交易商认为，今日由部分大型电子股法人说明会(指投资 人说明会)概念族群带动台股续扬，加以上周受累于油品安全风暴的食品股出现止跌反弹及 半导体类股续处高档整理未延续上周跌势，令台股指数终场涨破8,400点整数关卡。 “台股表现不错，带动殖利率略有走扬，不过最主要还是要看FOMC决议!”一位外银台 债交易员说。 外银交易商指出，短线台股表现仍会牵动台债殖利率当日走势，尤其是这波台股加权指 数区间逐步垫高，表现略有出乎市场意料之外，反观台债则受限于美债方向未出，殖利率因 而卡在既有区间盘整。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6233 5 102/11 1.0975 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)