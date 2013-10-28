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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 16:32 BJT

新兴汇市：马币受政府财政措施激励升至逾四个月最高，印尼卢比下滑

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 日圆                             97.59        97.39        -0.20       -11.07        86.79
 坡元                            1.2357       1.2355        -0.02        -1.12       1.2219
 台币                            29.460       29.455        -0.02        -1.10       29.136
 韩元                           1060.46      1061.80        +0.13        +0.96      1070.60
 泰铢                             31.06        31.07        +0.03        -1.45        30.61
 菲律宾披索                       43.05        43.05        -0.00        -4.65        41.05
 印尼卢比                      11045.00     11010.00        -0.32       -12.81      9630.00
 印度卢比                         61.55        61.46        -0.15       -10.66        54.99
 马币                            3.1333       3.1568        +0.75        -2.40       3.0580
 人民币                          6.0850       6.0840        -0.02        +2.39       6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王翔琼；审校 杜明霞)

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