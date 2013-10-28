台湾汇市：台币第三日略微收贬，只剩实质抛补市场安静

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
* 实质需求的抛补 * 29.4附近僵持，暂无方向 * 市场观望美联储的会议 路透台北10月28日 - 台币兑美元 周一收盘连续第三日微幅收贬。汇银人士表示，时近月底，出 口商仍有抛汇需求，但油款积极买汇，场内多是实质需求的抛补，交易商预期，台币汇价大多维持在29.4附近 交易，暂无方向。 他们说，在投机盘消退下，汇市只剩实质抛补，今日外资有些许汇入，目前29.4的汇价看似取得买卖方暂 时平衡。他们认为，尽管本周有美联储的利率会议，不过因市场早已形成美联储的量化宽松政策退场时间将延 后到明年以后的共议，因此对本次美联储的会议保持观望态度，预料明日的汇价仍先看29.38-29.42的近期盘 整区间。 〞就算FED开会，大家也都觉得宽松政策退场会延后，没什么新意。〞一位民营银行交易员指出。 他也说，韩国央行、台湾央行针对汇市的波动都相当关注，韩国央行表示有多种方法可以减少汇市的波动 ，而台湾央行近期严查炒汇下，主管机关也准备处置炒汇外资，在主管机关可能干预市场之下，汇价波动幅度 明显减少。 韩国央行总裁金仲秀周五表示，韩元近来大幅震荡。这是对韩元快速升值发表评论的最新一位决策官员。 台湾证交所也将取消一家涉及炒汇外资的登记注销外资身分。 今日台币实质交易区间在29.38-29.41，上日的主要成交区间也在29.39-29.41。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度与上日差距不大；一个月期远 期外汇 报价尾盘在29.339/29.351，上日尾盘收29.310。 台股 周一收盘扬升0.73%，报8,407.83点，受部分由部分大型电子股投资人说明会概念族群带动台 股续扬，加以上周受累于油品安全风暴的食品股出现止跌反弹及半导体类股续处高档整理未延续上周跌势，令 台股指数终场涨破8,400点整数关卡。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股再转为买超45.28亿台 币，继上周五单日终止连续16日的买超之后，重拾买超行列。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 29.460 29.455 29.370-29.470 29.455 5.41 6.0 元太外汇经纪公司 29.445 29.438 29.394-29.445 29.438 2.58 2.6 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.070/-0.055 -0.080/-0.070 美元/台币六个月期 -0.275/-0.250 -0.290/-0.265 (完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价