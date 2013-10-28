台湾汇市：台币第三日略微收贬，只剩实质抛补市场安静

* 实质需求的抛补 * 29.4附近僵持，暂无方向 * 市场观望美联储的会议 路透台北10月28日 - 台币兑美元 周一收盘连续第三日微幅收贬。汇银人士表示，时近月底，出 口商仍有抛汇需求，但油款积极买汇，场内多是实质需求的抛补，交易商预期，台币汇价大多维持在29.4附近 交易，暂无方向。 他们说，在投机盘消退下，汇市只剩实质抛补，今日外资有些许汇入，目前29.4的汇价看似取得买卖方暂 时平衡。他们认为，尽管本周有美联储的利率会议，不过因市场早已形成美联储的量化宽松政策退场时间将延 后到明年以后的共议，因此对本次美联储的会议保持观望态度，预料明日的汇价仍先看29.38-29.42的近期盘 整区间。 〞就算FED开会，大家也都觉得宽松政策退场会延后，没什么新意。〞一位民营银行交易员指出。 他也说，韩国央行、台湾央行针对汇市的波动都相当关注，韩国央行表示有多种方法可以减少汇市的波动 ，而台湾央行近期严查炒汇下，主管机关也准备处置炒汇外资，在主管机关可能干预市场之下，汇价波动幅度 明显减少。 韩国央行总裁金仲秀周五表示，韩元近来大幅震荡。这是对韩元快速升值发表评论的最新一位决策官员。 台湾证交所也将取消一家涉及炒汇外资的登记注销外资身分。 今日台币实质交易区间在29.38-29.41，上日的主要成交区间也在29.39-29.41。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度与上日差距不大；一个月期远 期外汇 报价尾盘在29.339/29.351，上日尾盘收29.310。 台股 周一收盘扬升0.73%，报8,407.83点，受部分由部分大型电子股投资人说明会概念族群带动台 股续扬，加以上周受累于油品安全风暴的食品股出现止跌反弹及半导体类股续处高档整理未延续上周跌势，令 台股指数终场涨破8,400点整数关卡。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股再转为买超45.28亿台 币，继上周五单日终止连续16日的买超之后，重拾买超行列。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 29.460 29.455 29.370-29.470 29.455 5.41 6.0 元太外汇经纪公司 29.445 29.438 29.394-29.445 29.438 2.58 2.6 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.070/-0.055 -0.080/-0.070 美元/台币六个月期 -0.275/-0.250 -0.290/-0.265 (完)