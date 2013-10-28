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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 17:00 BJT

日本政经：详阅调查报告后将考虑处罚瑞穗--财务大臣麻生太郎

路透东京10月28日 - 日本财务大臣麻生太郎周一表示，在详细阅读外部小组当天稍早提交的报告后，将考虑就向黑帮贷款的丑闻对瑞穗金融集团 进行处罚。

上个月，监管者指责瑞穗在发现可疑贷款后的两年多时间里，未能停止向犯罪组织提供贷款，令该银行成为众矢之的。

麻生太郎的讲话似乎暗示，日本金融厅料不会对瑞穗强行采取更严厉的惩罚措施。此前，金融厅已要求该银行改善业务操作，而瑞穗在两年多的时间里对这笔黑帮贷款几乎毫无作为。

兼任金融担当大臣的麻生太郎对记者讲话时作出上述表态。他此前收到了瑞穗聘雇律师组成的外部小组的报告。该报告称，瑞穗并未刻意向监管层隐瞒可疑贷款。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)

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