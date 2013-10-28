《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月28日

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透香港10月28日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价：（本地时间16:43时，1美元=6.0855人民 币 ） 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 4.62 0.412 1.84 市北高新 8.23 0.549 2.46 大众交通 6.18 0.648 1.57 永生投资 15.51 1.236 2.06 老凤祥 26.99 2.523 1.76 S中纺机 22.8 0.839 4.47 鼎立股份 11.17 0.64 2.87 氯碱化工 7.23 0.453 2.62 双钱股份 9.78 0.69 2.33 海立股份 6.39 0.543 1.93 浦东金桥 11.95 1.036 1.90 外高桥 41.42 2.238 3.04 ST联华 17.82 1.301 2.25 锦江投资 10.3 0.846 2.00 中路股份 13.6 0.765 2.92 金山开发 11.76 0.56 3.45 海欣股份 7.89 0.546 2.37 耀皮玻璃 5.93 0.501 1.95 大江股份 5.29 0.352 2.47 上柴股份 12.61 0.77 2.69 丹化科技 7.48 0.583 2.11 上海三毛 9.46 0.858 1.81 友谊股份 9.93 1.26 1.30 上工申贝 7.29 0.485 2.47 上海机电 15.52 1.36 1.88 宝信软件 29.18 1.89 2.54 上海物贸 12.1 0.66 3.01 自仪股份 6.32 0.568 1.83 上海普天 9.61 0.61 2.59 陆家嘴 19.73 1.625 2.00 华新水泥 11.45 1.436 1.31 锦江股份 15.43 1.459 1.74 鄂尔多斯 6.94 0.878 1.30 华电能源 2.55 0.296 1.42 SST天海 5.41 0.326 2.73 大名城 5.38 0.405 2.18 东方通信 5.45 0.455 1.97 黄山旅游 10.34 1.209 1.41 开开实业 9.5 0.7 2.23 海南航空 2.02 0.41 0.81 ST轻骑 3.7 0.305 1.99 振华重工 3.45 0.41 1.38 锦州港 3.88 0.393 1.62 九龙山 3.66 0.328 1.83 凌云股份 6.89 0.631 1.79 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价