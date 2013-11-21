背景资料：台湾对外签署的自由贸易及其他贸易协定

路透台北11月21日 - 台湾外交部周三晚间发布新闻稿指出，台湾驻纽西兰(新西兰)代表处及纽西兰商工办事处已完成换函，台纽经济合作协定（ANZTEC）将自今年12月1日正式生效。这也是台湾与OECD国家的第一个经合协定。