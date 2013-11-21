背景资料：台湾对外签署的自由贸易及其他贸易协定

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透台北11月21日 - 台湾外交部周三晚间发布新闻稿指出，台湾驻纽西兰(新西兰)代表处及纽西兰商工办事处已完成换函，台纽经济合作协定（ANZTEC）将自今年12月1日正式生效。这也是台湾与OECD国家的第一个经合协定。
台湾亦与新加坡于本月上旬签署经济伙伴协定（ASTEP），目前正等待生效程序。
台湾近来积极对外洽签经贸协定，希望最终能加入TPP(跨太平洋伙伴关系)及RCEP(区域全面经济伙伴关系)。
台湾已签署FTA及经济合作协定相关资讯如下：
协定名称 签署日期 生效日期
台湾-巴拿马FTA 2003年8月21日 2004年1月1日
台湾-瓜地马拉FTA 2004年12月7日 2006年7月1日
台湾-尼加拉瓜FTA 2006年6月16日 2008年1月1日
台湾-萨尔瓦多、宏都拉斯FTA 2007年5月7日 台-萨于2008年3月1日生效
台-宏于2008年7月15日生效
台湾-中国两岸经济合作架构协定 2010年6月29日 2010年9月12日
（ECFA）
*台湾-纽西兰经济合作协定 2013年7月10日 2013年12月1日
（ANZTEC）
* 表新增 (完)
资料来源：台湾经济部/外交部 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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