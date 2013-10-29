《交易视点》若央行态度不变，中国债市收益率暂难现趋势性回落--中金

路透上海10月29日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，如果央行“名中性、实偏紧”的态度不变，则流动性的改善和现券收益率的回落可能会有所反复，收益率有阶段性但暂无趋势性回落。

报告并指出，目前央行货币政策总体偏紧在一定程度上与非标融资的快速扩张有关，为了防止这些信用扩张对通胀和房价形成进一步的上涨压力，央行只能把好流动性的总闸门。

**10月经济数据前瞻**

10月经济数据将呈现以下特征：

1.通胀分化，食品跌幅小于季节性推动CPI小幅抬升，PPI同比再次回落。

2.经济增长总体保持平稳，高频数据显示工业增速同比继续下降，但受房地产投资和汽车销售的拉动，降幅有限；出口增速修复性反弹，进口结构分化但总体增速保持平稳；投资单月增速保持稳定，累计增速小幅下降；“黄金周”零售同比创新低暗示10月消费增速继续回落。

3.额度限制可能使贷款增量比上月下降，预计与去年同期接近。社会融资增量和余额增速继续回落；M2小幅反弹，但不会超过8月的高位。总体而言，经济基本面对债券市场影响呈中性。

**信用扩张“暗度陈仓”，央行“总闸门”难松**

尽管贷款增速和社会融资增速将呈现下行趋势，但其他未包含在社会融资中的融资增速却保持高位，整体信用扩张可能并未放缓。

首先，非贷款或证券投资类信托发行量仍然保持高位。

其次，保险资金运用中与债权计划有关的“其他投资”高速扩张，今年三季度末余额已经是年初的2.6倍。

第三，券商和基金子公司通道业务快速扩张。

第四，尽管银行买入返售资产的扩张有所放缓，但股权及其他投资同比增速进一步走高。

此外，从银行负债方看，不仅M2增速高于我们此前的预期，理财产品也在持续快速扩张。我们认为目前央行货币政策总体偏紧在一定程度上与上述各类融资的快速扩张有关。

由于央行无法做到对这些融资做“定点”控制，为了防止这些信用扩张对通胀和房价形成进一步的上涨压力，央行只能“把好流动性的总闸门”，而债券市场则不幸被“误伤”。

**失衡仍在持续，收益率有阶段性但暂无趋势性回落**

央行停止了逆回购操作之际，还同时停止了国库现金存款的投放，加上10月下旬企业上缴所得税导致财政存款出现季节性上升，资金面从10月23日开始出现显着的收紧，回购利率再度大幅飙升。

债券收益率在短短的一周内又上升了10-20bp，再创年内新高。流动性骤松骤紧源于央行同时动用多种流动性调节工具，容易引发超调。

未来央行的回笼操作仍可以继续暂停逆回购和国库现金存款发行，SLF也可以到期不展期，甚至可以启动正回购，因此不一定会重启央票的发行，但对流动性的控制能力依然较强。

央行“名中性、实偏紧”操作的原因可能不仅仅只是央行提到的贷款增速较快和外汇流入。银行表内和表外非标资产的扩张才是经济失衡的深层次原因，也是央行的顾虑所在。

此外，美联储退出QE的时间可能更加延后，外部流动性暂时没有太大顾虑，也是央行在收紧流动性方面更为坚决或者力度更大的另外一个重要原因。

市场与央行的博弈在于，由于临近三中全会，且过紧的流动性可能也不是央行的初衷，市场预期央行可能会通过一些手段暂时缓解目前资金过紧的状况，包括重新增加对外汇市场的干预和定向逆回购。若有这些因素，流动性未来一两周可能呈现缓慢的改善。

我们所担心的制约因素在于，10月份CPI会继续小幅上升，而M2可能也会有小幅反弹。这两个指标可能导致央行维持偏紧的调控态度。10月份数据公布后，市场可能又会呈现偏谨慎的心态。

我们认为直到财政存款明显投放之前，如果央行“名中性、实偏紧”的态度不变，则流动性的改善和收益率的回落可能会有所反复。

在收益率处于历史高位的情况下，如果投资者是看重一个中长期趋势或者一个相对长的考核周期（例如半年到一年），则目前可以介入。

而如果投资者看重年内的交易机会或者考核周期是剩余的2个月，则适合进行波段交易。在12月前，预计收益率的波动仍有起伏，三中全会前的时段可能存在阶段性的交易机会。(完)