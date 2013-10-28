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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 17:16 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收贬至四日来低点，短期料续在6.08元上方盘整

* 人民币即期收贬至四个交易日最低，逆转早盘微弱升势
    * 中间价微幅走弱
    * 短期料在6.08元上方盘整
    * 人民币升值趋势未变

 (新增评论及收盘报价)
    路透北京10月28日 - 人民币兑美元即期 周一收盘微贬至最近四个交易日以来的最低点，逆转
早盘的微弱升势，中止此前连续数日刷新纪录高位的势头，今日中间价亦微幅走弱。交易员称，人民币最近一
波强劲升值约400点之后，在6.08关口遇阻，料短期在6.08上方盘整，但人民币升值趋势未变。
    
    交易员并称，上周后两天人民币即期在6.08元遭遇强大阻力，即国有大行购汇盘涌出，今日结购汇力量交
织，令成交量攀升至数月来高位的293亿美元，购汇盘汹涌终致收盘价创下自上周三以来的最低点。
    
    一家国有大行交易员称，今天结汇盘尽管不如上周五那么多，但也不少。购汇盘更是持续出现，主要是来
自大行，令人民币汇市最终收贬。
    
    他并预计，人民币汇市将在6.08上方盘整一段时间，可能维持一个月左右，之后还是看涨人民币，年底到
6.05元是有可能的。
    
    “这几天都有干预，出手有点频繁，...可能不想升得太快，6.08元这个位置维持一段时间吧，未来一周
都有可能。”一外资行交易员称。
    
    上述交易员指出，年底前估计人民币能升到6.05元，主要还是看央行的态度来指引方向，没有第二个影响
因素了，基本面都不是最主要的力量。
    
    交易员并指出，国内货币市场资金偏紧亦是央行在外汇市场上频繁干预的原因之一，这样就能增加基础货
币的投放。
    
    全球汇市，美元兑主要货币周一跌向九个月低点，市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持宽松政策
的信心上升，越来越多的投资者选择卖出美元。    
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          
 ，以及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                      
 在岸市场人民币兑美元                     今日         上日     升贬
            即期成交价格                6.0855        6.0840   -0.02%
                  中间价                6.1336        6.1333    0.00%
            成交额                     293亿美元                  
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.84% (上限±1%)   日高     日低
                日内波动幅度(pips)         41         6.0820   6.0861
            2013年来即期升贬值幅度       2.38%                        
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF        590                     
                               XS>                             
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:59             今日          上日      
             1年期NDF                  6.1515/30      6.1470      
                     CNH即期           6.0744/67      6.0731      
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇
率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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