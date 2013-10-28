《中国新债预测》国开行增发福娃债减量发行，定位料贴近或略高于二级

* 招标品种: 国开行第43-47期固息增发债

* 期限及金额：1/3/5/7/10年 上限均为30亿元

* 招标时间: 周二(29日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.77%-4.90%；5.02%-5.15%；5.10%-5.20%；5.14%-5.25%；5.16%-5.25%

* 预测均值: 4.86%；5.10%；5.15%；5.19%；5.21%

路透上海10月28日 - 考虑到资金面波动剧烈，中国国家开发银行 缩减了今年第43-47期固息债周二首次增发的规模，并将缴款日期延后。路透调查显示，资金面尚未见到缓和迹象，债市收益率仍处于上行通道，预计明日新债发行收益率水平将贴近或略高于二级水平。

国开行今日公告称，将该批福娃债的增发总额调降至不超过150亿元人民币，原发行量为不超260亿元，同时缴款日期由本周五(11月1日)推迟至下周四(11月7日)。

“(减量是)避避风头，应该会按照二级水平，或者略高一点，不会偏太多，”北京一大型商业银行交易员称。

华东地区一商业银行交易员则指出，从上周以来，受资金面打压，二级市场现券收益率已大幅攀升，“等于把预期反映在里面了，明天一级应该会贴合二级吧。”

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.8471%、5.0712%、5.1494%、5.1541%和5.1785%。

上述华东交易员还提到，由于三到10年品种之间利差偏小，明天不排除可能长端收益率会向上幅度略多，“修正一下，整体也有可能会陡峭化上行。”

该批“福娃债”上周发行中标利率分别为4.55%、4.89%、4.97%、5.0130%和5.04%

中国银行间市场周一七天期以内短期回购利率 下跌，但流动性仍难摆脱紧张局面。市场人士指出，由于10月中旬以来，监管层减少了在汇市的干预频率，一定程度上限制了外汇占款的增量，加之财税缴款的短期冲击更大，导致资金面持续偏紧。

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。

上述增发债的具体条款如下：

第43、44、45、46、47期首次增发债

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发行总量 各不超过30亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 10月29日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，

3/7年采用多重价格（美国式）招标

缴款日/起息日 11月7日/10月24日

分销期 10月30日-11月7日

上市日 1年：11月11日

3/5/7/10年：11月13日

基本承销额 不设立

承揽费 一年期 无；三年 0.05%，五/七年 0.10%， 10年 0.15%；

兑付手续费 无

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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