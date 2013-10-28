《中国新债预测》国开行增发福娃债减量发行，定位料贴近或略高于二级

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
* 招标品种: 国开行第43-47期固息增发债
* 期限及金额：1/3/5/7/10年 上限均为30亿元
* 招标时间: 周二(29日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
* 受访人数: 7位(银行、券商）
* 预测区间: 4.77%-4.90%；5.02%-5.15%；5.10%-5.20%；5.14%-5.25%；5.16%-5.25%
* 预测均值: 4.86%；5.10%；5.15%；5.19%；5.21%
路透上海10月28日 - 考虑到资金面波动剧烈，中国国家开发银行 缩减了今年第43-47期固息债周二首次增发的规模，并将缴款日期延后。路透调查显示，资金面尚未见到缓和迹象，债市收益率仍处于上行通道，预计明日新债发行收益率水平将贴近或略高于二级水平。
国开行今日公告称，将该批福娃债的增发总额调降至不超过150亿元人民币，原发行量为不超260亿元，同时缴款日期由本周五(11月1日)推迟至下周四(11月7日)。
“(减量是)避避风头，应该会按照二级水平，或者略高一点，不会偏太多，”北京一大型商业银行交易员称。
华东地区一商业银行交易员则指出，从上周以来，受资金面打压，二级市场现券收益率已大幅攀升，“等于把预期反映在里面了，明天一级应该会贴合二级吧。”
银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.8471%、5.0712%、5.1494%、5.1541%和5.1785%。
上述华东交易员还提到，由于三到10年品种之间利差偏小，明天不排除可能长端收益率会向上幅度略多，“修正一下，整体也有可能会陡峭化上行。”
该批“福娃债”上周发行中标利率分别为4.55%、4.89%、4.97%、5.0130%和5.04%
中国银行间市场周一七天期以内短期回购利率 下跌，但流动性仍难摆脱紧张局面。市场人士指出，由于10月中旬以来，监管层减少了在汇市的干预频率，一定程度上限制了外汇占款的增量，加之财税缴款的短期冲击更大，导致资金面持续偏紧。
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。
上述增发债的具体条款如下：
第43、44、45、46、47期首次增发债
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发行总量 各不超过30亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 10月29日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，
3/7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日/起息日 11月7日/10月24日
分销期 10月30日-11月7日
上市日 1年：11月11日
3/5/7/10年：11月13日
基本承销额 不设立
承揽费 一年期 无；三年 0.05%，五/七年 0.10%， 10年 0.15%；
兑付手续费 无
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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如遇市场情况发生重大变化，发行人保留以上各期债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价