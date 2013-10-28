《全球汇市》美元指数走低，市场预期美联储维持宽松政策加速美元卖盘

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3809 1.3804 +0.04 +4.66 1.3194 美元/日圆 97.62 97.41 +0.22 +12.54 86.74 欧元/日圆 134.80 134.42 +0.28 +17.78 114.45 美元/瑞郎 0.8934 0.8922 +0.13 -2.41 0.9155 英镑/美元 1.6196 1.6164 +0.20 -0.34 1.6251 美元/加元 1.0440 1.0447 -0.07 +5.23 0.9921 澳元/美元 0.9613 0.9579 +0.35 -7.51 1.0393 新西兰元/美元 0.8310 0.8278 +0.39 +0.33 0.8283 欧元/瑞郎 1.2340 1.2318 +0.18 +2.19 1.2075 欧元/英镑 0.8524 0.8538 -0.16 +5.05 0.8114 欧元/瑞典克朗 8.7255 8.7205 +0.06 +1.72 8.5777 美元/挪威克朗 5.8817 5.8903 -0.15 +5.73 5.5630 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 全球汇市报导 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 所有外汇新闻 指标利率一览 [INT-CFA CT] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 英镑报导 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 加元报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 拉美货币报导 [EMRG/BR CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 洪曦; 审校 张明钧)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价