版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 17:13 BJT

《全球汇市》美元指数走低，市场预期美联储维持宽松政策加速美元卖盘

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3809      1.3804       +0.04       +4.66      1.3194
 美元/日圆                            97.62       97.41       +0.22      +12.54       86.74
 欧元/日圆                           134.80      134.42       +0.28      +17.78      114.45
 美元/瑞郎                           0.8934      0.8922       +0.13       -2.41      0.9155
 英镑/美元                           1.6196      1.6164       +0.20       -0.34      1.6251
 美元/加元                           1.0440      1.0447       -0.07       +5.23      0.9921
 澳元/美元                           0.9613      0.9579       +0.35       -7.51      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8310      0.8278       +0.39       +0.33      0.8283
 欧元/瑞郎                           1.2340      1.2318       +0.18       +2.19      1.2075
 欧元/英镑                           0.8524      0.8538       -0.16       +5.05      0.8114
 欧元/瑞典克朗                       8.7255      8.7205       +0.06       +1.72      8.5777
 美元/挪威克朗                       5.8817      5.8903       -0.15       +5.73      5.5630
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    汇市主要消息预告    汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    全球汇市报导            汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    所有外汇新闻           指标利率一览       [INT-CFA
CT]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    英镑报导                澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    加元报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            拉美货币报导       [EMRG/BR
CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 洪曦; 审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐