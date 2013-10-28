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货币新闻 | 2013年 10月 28日 星期一 17:11 BJT

台湾央行：将于11月1日及8日标售一年和两年期定存单

路透台北10月28日 - 台湾央行周一表示，将于11月1日、8日每月例行性的标售一年期、两年期的定存单，金额各为1,000亿以及100亿台币。

1日标售的一年期定存单将于4日交割，8日标售的两年期定存单则将在11日交割。

10月中旬的两年期存单加权平均得标利率0.794%，大致符合预期。 一年期定存单加权平均得标利率在0.644%，稍低于预期。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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